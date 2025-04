Ecovacs Goat G1-800 a prezzo folle: su Amazon a -200€

Non ne potete più di avere un giardino in disordine e con un prato non tagliato alla perfezione? La manutenzione è un problema e non sapete più come risolvere? Oggi sul mercato sono disponibili soluzioni che vanno incontro alle esigenze di utenti che vogliono avere un giardino impeccabile. L’Ecovacs Goat G1-800 è un robot tagliaerba perfetto per giardini fino a 800mq. Dunque, una soluzione che vi consentirà di dire addio a qualunque preoccupazione e sforzo perché a occuparsi del taglio del prato sarà proprio questo robot dotato di mappatura automatica.

Non a caso, è dotato di un sistema a doppia visione che combina telecamere panoramiche e tecnologie UWB con navigazione inerziale e GPS. Tutto ciò assicura un’eccellente stabilità e precisione anche in aree ombreggiate e con segnale satellitare debole.

Ecovacs Goat G1-800: in offerta su Amazon

Tra le tante promozioni che giornalmente Amazon mette a disposizione degli utenti, c’è anche questo robot tosaerba Ecovacs. Una soluzione che si contraddistingue rispetto ad altre grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti. Con la promozione attualmente in corso sul colosso dell’e-commerce avete l’opportunità di risparmiare una grossa cifra rispetto ad altri giorni.

Grazie alla capacità di effettuare un taglio preciso, questo robot tosaerba intelligente GOAT G1-800, progettato specificamente per coprire aree fino a 800 m², è perfetto per qualunque tipologia di giardino. Inoltre, la presenza di una batteria ad alta capacità offre fino a 160 minuti di funzionamento ininterrotto con una singola carica.

Quale momento migliore, se non questo, per acquistare un robot tagliaerba che vi consente di avere un giardino con un prato tagliato alla perfezione senza nessuno sforzo? La promozione attualmente disponibile su Amazon vi consente di pagarlo 699 euro anziché 899 grazie a uno sconto del 22%. Approfittatene subito prima che sia troppo tardi.