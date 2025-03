MacBook Air M4: Apple rilascia l’annuncio ufficiale

Apple ha svelato il nuovo MacBook Air con chip M4. Il dispositivo porta miglioramenti importanti per prestazioni ed efficienza energetica. Inoltre, introduce funzionalità avanzate. Con un design sottile e leggero, il MacBook Air è il portatile ideale per tutti coloro che cercano potenza e portabilità. Scopriamo quali sono le caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo potenziato con il chip M4.

MacBook Air: ecco i dettagli del nuovo dispositivo

Al centro del portatile Apple è il citato chip M4. Quest’ultimo è stato progettato per garantire un incremento delle prestazioni. Grazie a CPU e GPU fino a 10 core, il dispositivo è in grado di gestire con facilità operazioni impegnative. Tra cui l’editing video in 4K e la progettazione grafica avanzata. Insieme al multitasking intensivo. Apple dichiara che il nuovo MacBook Air è fino a due volte più veloce rispetto alla versione con M1 e fino a 23 volte più potente rispetto ai vecchi modelli con processore Intel.

Il MacBook Air con M4 è disponibile in due varianti per le dimensioni. Una da 13 e l’altra da 15 pollici. Entrambe sono dotate di un display Liquid Retina ad alta risoluzione con colori vividi e dettagli nitidi. Un cambiamento importante è il supporto migliorato per monitor esterni. In tal modo è possibile collegare fino a due display aggiuntivi. Una funzionalità molto attesa dagli utenti professionali.

La fotocamera frontale è stata aggiornata a 12 MP e include la tecnologia Center Stage. Quest’ultima mantiene l’utente al centro dell’inquadratura durante le videochiamate. Inoltre, la funzione Panoramica Scrivania consente di mostrare sia il volto dell’utente e il piano di lavoro. Funzione utile per conferenze e presentazioni. L’audio è potenziato con un sistema a tre microfoni con cancellazione del rumore e altoparlanti compatibili con Dolby Atmos, per un’esperienza sonora immersiva.

Ulteriori innovazioni in arrivo

Il MacBook Air con M4 supporta anche Apple Intelligence. Si tratta del nuovo sistema basato su intelligenza artificiale integrato in macOS Sequoia. Tale sistema può essere usata direttamente all’interno di Siri. O anche negli strumenti di scrittura senza la necessità di creare un account.

Apple continua a investire sulla sostenibilità. Il nuovo MacBook Air è realizzato con il 100% di alluminio riciclato nella scocca. Inoltre e utilizza terre rare riciclate nei magneti. Anche la batteria è più ecologica, contenendo il 100% di cobalto riciclato. Con il 95% di litio riciclato. L’autonomia arriva fino a 18 ore, garantendo un’intera giornata di utilizzo senza necessità di ricarica. Un’altra novità è il Neural Engine di nuova generazione. Quest’ultima accelera le operazioni basate sull’intelligenza artificiale. Ciò si traduce in una maggiore velocità per il fotoritocco automatico, la trascrizione di testi e la gestione dei processi AI avanzati.

Con tali caratteristiche, il MacBook Air rappresenta un’opzione ideale per chi utilizza strumenti basati sull’apprendimento automatico. Il nuovo MacBook Air con chip M4 può essere preordinato subito. Sarà disponibile nei negozi dal 12 marzo. Il modello da 13 pollici avrà un prezzo di 1.249 euro. Mentre per la variante da 15pollici, il costo è pari a 1.549euro. A tal proposito, Apple offre anche il programma Trade In. Quest’ultimo permette di ottenere sconti sul nuovo acquisto restituendo un vecchio dispositivo.