OnePlus 13T è ufficiale: è compatto, potente ed ha una super batteria

Il OnePlus 13T è stato finalmente svelato in Cina, e conferma gran parte delle anticipazioni delle scorse settimane. Si tratta di un flagship compatto, pensato per chi cerca prestazioni di alto livello, un design razionale e una grande autonomia, il tutto in un formato maneggevole.

Design pulito, nuovo tasto e schermo piatto

Il nuovo 13T si presenta con linee semplici e superfici piatte: lo schermo, il retro e i bordi sono tutti senza curvature. Al posto dell’iconico Alert Slider troviamo un nuovo tasto programmabile, già introdotto su altri modelli del brand. Lo spessore è di 8,15 mm, ma grazie a una larghezza e un’altezza contenute la presa dovrebbe risultare molto comoda, anche con una sola mano.

Display AMOLED da 6,32 pollici e specifiche top

Il suo schermo è stato realizzato tenendo conto anche dei modelli precedenti; questo presenta una diagonale ampia 6,32″ con tecnologia AMOLED. Non manca la fluidità in quanto il display è dotato di una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, una luminosità massima di 1.600 nit e una risoluzione “1,5K” (2.640 x 1.216 pixel), con copertura DCI-P3 al 100%. Tutti i contenuti riprodotti in HDR poi, sfoggeranno il massimo della loro qualità.

Doppia fotocamera con scelta inedita

OnePlus ha deciso di lanciare un dispositivo con due fotocamere posteriori: la prima ultra-grandangolare e la seconda una telefoto 2x. Entrambe le fotocamere hanno 50 MP e supportano la stabilizzazione ottica. Anche per i selfie c’è da star tranquilli con un sensore da 16 MP, e i video si possono registrare fino a 4K a 60 fps.

Snapdragon 8 Elite, batteria enorme e ColorOS 15

A muovere il tutto ci pensa un processore top di gamma come quello di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite. Di fianco ecco poi la RAM che arriva fino a 16 GB LPDDR5X. La memoria interna non è un punto da biasimare in quanto arriva a 1 TB ed è una UFS 4.0. La batteria è uno dei punti di forza: 6.200 mAh, con ricarica cablata a 80 W. A bordo c’è ColorOS 15 basato su Android 15, e non mancano Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C e certificazione IP65.

Tutte le versioni e i prezzi cinesi

OnePlus 13T sarà disponibile in Cina dal 30 aprile, nelle seguenti versioni:

12GB + 256GB: circa 409€ ;

16GB + 256GB: circa 433€ ;

12GB + 512GB: circa 457€ ;

16GB + 512GB: circa 481€ ;

16GB + 1TB: circa 542€.

Colorazioni disponibili: Morning Mist Gray, Heart-pounding Pink e Cloudy Ink Black. Al momento non ci sono conferme su un possibile lancio globale, ma vista la scheda tecnica, è probabile che OnePlus stia preparando anche un arrivo internazionale nei prossimi mesi.