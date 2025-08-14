Dazi USA: entrano in vigore in Europa al 15%

Negli scambi commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea si apre una nuova fase. A tal proposito, infatti, entra in vigore l’accordo che stabilisce un’imposta doganale del 15% sulla maggior parte delle merci europee dirette oltreoceano. Il provvedimento, frutto di mesi di trattative, non chiude però il capitolo negoziale. Le delegazioni, infatti, continuano a discutere per definire gli ultimi dettagli e le tariffe specifiche relative ad alcuni settori particolarmente sensibili, come quello dell’automotive. Per le automobili e alcune componenti, infatti, i dazi USA non subiscono riduzioni e resta al 27,5%. Un livello che pesa sui bilanci delle case costruttrici. Gli effetti si sono già fatti sentire: diverse aziende europee del settore hanno evidenziato un impatto significativo.

Novità riguardo i dazi USA in Europa

Non sorprende, quindi, che dalla Germania arrivi un appello urgente. L’associazione automobilistica VDA avverte che è fondamentale rendere operativo al più presto un accordo complessivo tra Bruxelles e Washington. Quest’ultimo avrebbe l’obiettivo di estendere anche al comparto auto la riduzione tariffaria al 15%. Secondo l’organizzazione, un passo di tal tipo darebbe un po’ di respiro ad un settore che si trova da mesi a fare i conti con margini ridotti e costi di esportazione crescenti.

Dalle indiscrezioni provenienti dalla stampa statunitense filtra un cauto ottimismo. Fonti vicine alla Casa Bianca parlano della possibilità che il presidente Donald Trump firmi a breve un nuovo ordine esecutivo volto a ridurre i dazi sulle importazioni di automobili e parti di ricambio europee. Eppure, la tempistica resta incerta.

A Bruxelles, le dichiarazioni ufficiali riflettono una certa fiducia. Si parla della possibilità di raggiungere tale risultato in tempi brevi, forse addirittura in pochi giorni. Nel frattempo, fino a quando dalla Casa Bianca non arriveranno segnali concreti, l’industria automobilistica europea non potrà che restare in attesa. Ciò sperando che la promessa di un alleggerimento di tali dazi si trasformi finalmente in realtà.