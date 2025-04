Missione Luna, atto II: ora tocca ai rifiuti diventare risorse

Immagina di guardare la Luna in una notte limpida. Sembra perfetta, intoccabile, quasi magica. Eppure, da vicino, la superficie lunare nasconde una verità molto più… terrestre: è piena di spazzatura. Dalla fine degli anni ’60 in poi, ogni missione ha lasciato qualcosa dietro di sé — moduli abbandonati, rover silenziosi, attrezzature scientifiche e perfino bandiere americane sbiadite. Ma la parte davvero curiosa? Ci sono anche 96 sacche di rifiuti organici, feci e vomito inclusi. Non esattamente il biglietto da visita dell’umanità.

Dalla spazzatura lunare all’economia circolare

Ed è qui che entra in scena la LunaRecycle Challenge, una competizione lanciata dalla NASA per trovare soluzioni intelligenti e creative per gestire (e possibilmente riciclare) i rifiuti spaziali. In palio ci sono 3 milioni di dollari, ma il vero premio è molto più grande: contribuire a un’esplorazione spaziale davvero sostenibile.

Il concorso è aperto fino al 2026 e si rivolge a chiunque abbia un’idea: studenti, startup, ricercatori o semplici appassionati. L’obiettivo è creare sistemi capaci di ridurre i rifiuti prodotti durante le missioni lunari e trasformarli in risorse utili direttamente sul posto. Niente più navette piene di spazzatura da riportare sulla Terra: il futuro (ma senza dirlo esplicitamente) punta sull’autosufficienza.

La sfida è divisa in due fasi e due percorsi, pensati per stimolare approcci diversi. Si cerca tutto: dal design di macchine per il trattamento dei materiali, all’uso di intelligenza artificiale per ottimizzare i processi, fino a metodi per gestire al meglio ciò che oggi consideriamo solo scarto.

E il bello è che molte di queste soluzioni potrebbero tornare utili anche qui, sul nostro pianeta. Perché se impariamo a gestire i rifiuti in un ambiente estremo come la Luna, chissà cosa potremmo fare sulla Terra.

Se vi stuzzica l’idea di contribuire, potete trovare tutte le info sulla pagina ufficiale del progetto (link in fondo). Intanto, pensateci: la prossima volta che alzerete gli occhi al cielo, là sopra potrebbe esserci anche un pezzetto del vostro ingegno.