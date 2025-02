L’Europa sta lavorando a una soluzione per uno dei problemi più grandi dell’esplorazione lunare: come garantire energia continua alle missioni, anche nelle lunghe notti del nostro satellite. Quando il Sole scompare per circa 14 giorni terrestri, le temperature crollano e i pannelli solari diventano inutilizzabili, lasciando rover e strumenti scientifici senza alimentazione. Ecco perché è nato PULSAR, un progetto che punta a sviluppare un sistema di alimentazione nucleare capace di far funzionare le missioni senza interruzioni, anche nelle condizioni più estreme.

Il futuro energetico della Luna

Dietro PULSAR c’è Tractebel, con il supporto di Euratom, e l’idea alla base è piuttosto semplice: sfruttare il decadimento del plutonio-238 per generare calore e trasformarlo in elettricità grazie a due motori Stirling. Questo sistema può produrre fino a 500 watt di potenza e ha un vantaggio fondamentale: se uno dei motori dovesse guastarsi, l’altro continuerebbe a funzionare, garantendo energia costante. Il tutto in un design compatto ed efficiente, perfetto per le missioni spaziali.

Ma perché è così importante avere una fonte di energia affidabile? Perché senza di essa, l’esplorazione della Luna è praticamente impossibile, soprattutto in zone come i crateri ai poli, dove si pensa possano esserci riserve di ghiaccio. Se riuscissimo a studiarle meglio, potremmo scoprire risorse preziose per future basi lunari. Il problema, però, è che l’Europa non produce plutonio-238 e al momento deve dipendere da fornitori esterni. Per questo, il consorzio dietro PULSAR sta cercando di creare una filiera autonoma, così da rendere l’Europa indipendente in questo settore strategico.

Se tutto andrà secondo i piani, questa tecnologia potrebbe rivoluzionare il modo in cui esploriamo la Luna, aprendo la strada a missioni più lunghe e ambiziose. Non si tratterebbe più solo di brevi esplorazioni, ma di un vero e proprio passo verso la costruzione di basi permanenti sul nostro satellite. Un’idea che fino a qualche anno fa sembrava fantascienza, ma che ora potrebbe essere sempre più vicina alla realtà.