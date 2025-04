Very Mobile, le promozioni telefoniche perfette per tutta la famiglia

Il mercato delle telecomunicazioni italiano risulta abbastanza saturo, poiché vi è la preferenza di decine di operatori telefonici, molti virtuali, per cui risulta davvero difficile fare una scelta precisa.

Nonostante l’abbondanza di operatori telefonici, Very Mobile, gestore virtuale, gode dell’approvazione e della fiducia di molti utenti, grazie alla scelta di fornire promozioni telefoniche valide e allo stesso tempo economiche.

Very Mobile: tutte le offerte mobili disponibili

Very Mobile offre agli utenti diverse offerte mobili con tecnologia 4G o 5G è disponibili sia per Sim che per eSIM.

Le promozioni di Very Mobile sono diverse in base alla provenienza. Infatti, per tutti i clienti provenienti da Iliad e altri operatori telefonici virtuali, come CoopVoce, 1Mobile e molti altri, l’operatore mette a disposizioni le seguenti tariffe:

20 giga , minuti e SMS illimitati a 4,99 € al mese per sempre

, minuti e SMS illimitati a 4,99 € al mese per sempre 150 giga con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 5,99 € al mese per sempre, +1 mese omaggio

con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 5,99 € al mese per sempre, +1 mese omaggio 200 giga con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 € al mese per sempre

con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 € al mese per sempre 300 giga co n 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese per sempre

n 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese per sempre 440 giga con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 9,99 € al mese per sempre

Per tutti i nuovi numeri, invece, Very Mobile, offre le seguenti offerte mobili:

200 giga con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 6,99 € al mese per sempre

con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 6,99 € al mese per sempre 300 giga con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese per sempre

con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese per sempre 440 giga con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 9,99 € al mese per sempre

con 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 9,99 € al mese per sempre 600 giga con 5G incluso a 11,99 € al mese per sempre

con 5G incluso a 11,99 € al mese per sempre 1000 giga con 5G incluso a 13,99 € al mese per sempre

Infine, per i clienti provenienti dagli operatori telefonici tradizionali come TIM, Vodafone e WindTre, e per i gestori Kena Mobile, Spusu e ho., le promozioni sono le seguenti: