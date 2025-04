Poste Italiane apre alla fusione tra TIM e Iliad: nuova fase per le telecomunicazioni italiane

Poste Mobile

Poste Italiane ha dichiarato di essere aperta a valutare una fusione tra TIM e Iliad, definendola un’operazione che potrebbe rafforzare la competitività del settore telecomunicazioni in Italia. L’ipotesi, ancora in fase preliminare, rappresenta un possibile cambio di scenario per il mercato nazionale, oggi diviso tra più operatori con infrastrutture e servizi sovrapposti.

L’apertura di Poste: “valutiamo con interesse”

Secondo quanto emerso, il gruppo Poste Italiane, azionista di minoranza in Open Fiber, avrebbe espresso interesse strategico verso una eventuale integrazione tra TIM e Iliad, due dei principali player del mercato mobile e fisso. L’amministratore delegato Matteo Del Fante avrebbe manifestato disponibilità a considerare forme di partecipazione o supporto nel caso in cui l’operazione portasse benefici sistemici al settore.

Poste non ha fornito dettagli su un coinvolgimento diretto, ma ha sottolineato la necessità di consolidamento del mercato per evitare duplicazioni, aumentare gli investimenti e garantire migliori servizi ai cittadini.

Uno scenario in trasformazione

L’ipotesi di fusione tra TIM e Iliad circola da tempo negli ambienti finanziari, ma ha finora incontrato ostacoli regolatori e divergenze strategiche. TIM, oggi in fase di riorganizzazione dopo la cessione della rete NetCo al fondo KKR, potrebbe vedere nella fusione una via per consolidare le attività retail, mentre Iliad otterrebbe un accesso più ampio alle infrastrutture e alla clientela italiana.

Il mercato italiano delle telecomunicazioni è tra i più competitivi d’Europa, con margini ridotti e quattro operatori principali. Un’operazione di aggregazione potrebbe, secondo alcuni analisti, semplificare il panorama, ridurre la frammentazione e aumentare l’efficienza operativa.

Una fusione tra TIM e Iliad, se confermata, comporterebbe un esame approfondito da parte delle autorità antitrust e di regolazione, in particolare AGCOM e AGCM. Gli equilibri del mercato mobile, della banda larga e dell’accesso wholesale subirebbero modifiche rilevanti.

Al tempo stesso, l’ingresso di Poste Italiane nel dialogo apre a una possibile collaborazione pubblico-privato più ampia, anche in funzione della digitalizzazione dei servizi postali, bancari e di pubblica utilità.