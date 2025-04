Kena Mobile: ecco come raddoppiare i propri GIGA

Il settore della mobilità telefonica è uno dei più attivi e competitivi. Tra le svariate proposte, Kena Mobile si distingue per promozioni sempre allettanti e convenienti. Nello specifico, l’offerta Promo 100 da 5,99 euro mensili attira l’attenzione di molti. Il primo elemento che salta all’occhio è l’equilibrio eccezionale tra quantità di dati e prezzo. La promo offre ogni mese 100 GB su rete TIM. Insieme a minuti illimitati e 200 SMS. Con un prezzo così competitivo risulta una soluzione ideale per le diverse esigenze degli utenti.

Kena Mobile: i vantaggi della nuova 5,99 Promo 100

I vantaggi messi a disposizione dall’operatore non finiscono qui. Kena Mobile, infatti, offre la possibilità di raddoppiare i giga (200 GB) disponibili ogni mese. Ciò è possibile attivando l’opzione per la ricarica automatica. A proposito di giga, Kena pensa anche a tutti gli utenti che amano viaggiare. Nello specifico, sono disponibili ulteriori 8 GB dedicati al roaming nei paesi dell’Unione Europea.

E non è tutto. Kena permette agli utenti di accedere al primo rinnovo gratuito. Un’opzione utile per testare il servizio offerto senza spendere nulla. La SIM è gratuita e l’attivazione non ha alcun costo se si forniscono i consensi commerciali al momento della sottoscrizione. Un dettaglio che fa la differenza.

La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o per chi richiede la portabilità da altri operatori. ComeIliad, Fastweb, ho. Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Lycamobile e altri operatori virtuali (MVNO). L’attivazione è semplice e può essere completata direttamente online in pochi minuti.

Con un pacchetto dati così vantaggioso, l’offerta Kena 5,99 Promo 100 si colloca tra le più vantaggiose attualmente disponibili sul mercato. È la soluzione ideale per chi cerca un servizio di qualità senza rinunciare alla convenienza. Inoltre, grazie alla rete TIM, Kena Mobile offre anche sicurezza e una presenza massiccia sul territorio. Ma attenzione: la promozione è valida per un periodo limitato. Dunque, il consiglio è di procedere il prima possibile per non farsi sfuggire tale occasione.