Motorola svela il suo primo laptop e tablet

Da qualche tempo erano emersi in rete alcuni rumors e leaks riguardanti l’arrivo del primo laptop di Motorola e così è stato. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano il suo primo laptop, il nuovo Motorola Moto Book 60, e il suo nuovo tablet, Motorola Moto Pad 60 Pro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Motorola svela ufficialmente sul mercato il suo primo laptop e un nuovo tablet

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Motorola ha annunciato sul mercato ben due importanti novità. Come già accennato in apertura, uno dei prodotti più interessanti è sicuramente il primo laptop del marchio, ovvero il nuovo Motorola Moto Book 60. Si tratta di un laptop con a bordo il sistema operativo Windows. Come da tradizione dell’azienda, anche questo prodotto viene distribuito nelle famose colorazioni Bronze Green e Wedgewood.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo i processori Intel, ovvero a scelta tra Intel Core 5 e Intel Core 7, con diversi tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB oppure 1 TB di storwge interno. Troviamo poi un ottimo display con tecnologia OLED in alta risoluzione pari a 2.8K.

Il secondo prodotto presentato da Motorola è il nuovo tablet Motorola Moto Pad 60 Pro. Quest’ultimo dispone di un display con tecnologia LCD LTPS con una diagonale pari a 12 pollici e con un refresh rate pari ad addirittura 144Hz. Le sue prestazioni sono affidate ad un processore MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8300. A supporto sono inoltre presenti fino a 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X. Il nuovo tablet dell’azienda presenta inoltre una enorme batteria con una capienza di 10200 mah. È poi presente il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Motorola Moto Book 60 e Motorola Moto Pad 60 Pro saranno inizialmente disponibili all’acquisto in India a dei prezzi di partenza pari rispettivamente a circa 690 euro e 280 euro al cambio attuale.