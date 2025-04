WindTre domina sempre: le sue 3 promo arrivano a GIGA ILLIMITATI ogni mese

WINDTRE continua a rafforzare la sua presenza nel mondo mobile con tre offerte pensate per utenti diversi, ma con un punto in comune: tanti giga e chiamate senza limiti. Le promozioni sono disponibili per chi decide di passare a WINDTRE da alcuni operatori selezionati e offrono un buon equilibrio tra prezzo e contenuti.

WINDTRE 75 Giga: la base solida a 7,99€ al mese per chi la sceglie

Chi cerca una tariffa essenziale ma completa può scegliere WINDTRE 75 Giga, che mette a disposizione ogni mese tutto, ma veramente tutto. Ecco il resoconto con le cifre di contenuti e prezzo:

75 GB in 4G ;

chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali;

50 SMS inclusi;

il tutto a 7,99€ al mese.

Un’offerta adatta a chi naviga con moderazione ma non vuole rinunciare alla copertura e alla qualità della rete WINDTRE.

WINDTRE 150 Giga: più spazio per navigare a 10,99€

Per chi ha bisogno di più dati, c’è WINDTRE 150 Giga, che raddoppia la quantità di traffico disponibile:

150 GB in 4G ogni mese;

minuti senza limiti e 50 SMS ;

prezzo mensile di 10,99€.

È una delle promozioni più interessanti per chi passa da operatori compatibili e ha bisogno di più libertà online.

WINDTRE Giga illimitati: navigazione continua, ma con velocità limitata

La terza proposta si chiama WINDTRE Giga illimitati ed è rivolta a chi non vuole pensare ai giga. Include:

dati illimitati in 5G , con velocità massima di 10 Mbps ;

minuti e 50 SMS ;

anche questa al costo di 10,99€ al mese.

Una rete sempre più estesa, WindTre non sbaglia un colpo

Tutte le offerte si appoggiano alla nuova rete WINDTRE, che oggi raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G. Un’infrastruttura moderna, pensata per garantire velocità e stabilità anche nelle zone più periferiche.

Chi sta pensando di cambiare operatore può così contare su tre opzioni diverse, calibrate su esigenze e abitudini di navigazione specifiche. Tutto ora è nelle vostre mani: scegliete quel che volete.