Tineco conquista Milano con la sua nuova esperienza smart

Milano torna protagonista dell’innovazione grazie a Tineco. Ovvero il marchio leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti. Dal 18 al 24 aprile, in via Nerino 2, a pochi passi dal Duomo, sarà possibile visitare il nuovo pop-up store del brand. Un’occasione per toccare con mano la tecnologia avanzata della nuova linea FLOOR ONE S9 Artist Series. Una tecnologia progettata per semplificare la pulizia quotidiana con stile e intelligenza.

Il negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Qui potrete godervi un’esperienza super immersiva pensata per chi vuole scoprire come funziona davvero la pulizia smart. I visitatori potranno provare personalmente i prodotti Tineco e partecipare a una serie di eventi e attività. Non sarà una semplice esposizione. Al contrario, verrà organizzato un vero e proprio spazio interattivo. In cui appassionati e curiosi potranno mettere alla prova le funzionalità dei prodotti presentati.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Series: un alleato potente e intelligente per ogni ambiente

Tineco dedica particolare attenzione ai proprietari di animali domestici, protagonisti assoluti di questa speciale “pet week”. All’interno dello store, saranno infatti previste dimostrazioni pratiche pensate per rispondere alle esigenze di chi convive con cani o gatti. I visitatori potranno osservare come la nuova serie affronta peli, macchie e sporco con facilità, mantenendo la casa igienizzata e profumata.

La nuova gamma di lavapavimenti comprende due modelli: FLOOR S9 Artist e FLOORONE S9Artist Premium. Entrambi sono dotati della tecnologia iLoop Smart Sensor, che rileva automaticamente il livello di sporco e regola la potenza e il flusso d’acqua in tempo reale. Ciò garantisce una pulizia profonda, mirata e senza sprechi, anche in presenza di animali.

Il design wireless assicura una libertà totale nei movimenti. Mentre il sistema SmoothDrive consente di manovrare facilmente il dispositivo anche negli spazi più stretti. Il display LED offre informazioni continue durante l’uso e, al termine, un ciclo di autopulizia elimina lo sporco interno in soli due minuti. Con una potenza di aspirazione di 22.000Pa, anche le macchie più difficili non saranno un problema.