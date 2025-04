EXPERT: PREZZI PAZZI per elettrodomestici Samsung Bespoke con AI

Da Expert, l’eleganza incontra l’intelligenza artificiale e il risparmio è meglio di qualsiasi portachiave trovato dentro l’uovo di Pasqua. Expert non è solo uno store. È la patria delle occasioni più folli che potreste mai trovare. Quelle che non si trovano in un ciak, ma nel reparto elettrodomestici. Dove l’AI è la vera protagonista. Chi ha detto che la tecnologia deve costare una follia? Le promozioni di Expert vi fanno dire: “Ma davvero?” Sì, davvero. E con un tocco di stile Bespoke, come fosse alta moda. Solo che invece di una sfilata, vi ritrovate con un bucato profumato o un frigo degno di uno chef stellato. In un mondo in cui tutto aumenta e i costi volano, voi risparmiate. C’è più gusto ad acquistare così! Perché scegliere bene è la nuova forma di ribellione. E voi, siete pronti a rivoluzionare casa?

Tecnologia da sogno, prezzi da favola, risparmio da urlo con Expert

Partiamo col Frigorifero Samsung side by side AI Home con dispenser acqua/ghiaccio senza allaccio idrico, classe D. Design raffinato e autonomia totale solo da Expert al prezzo unico di 1.999 euro. Subito dopo, il Frigorifero serie 5000FC AI Air•Space, classe B. Moderno, spazioso, intuitivo. Lo trovate da Expert sempre a 1.999 euro. E non poteva mancare il fratello gemello: Frigorifero side by side AI Air•Space AI Home, classe D. Stesse prestazioni, stesso prezzo: 1.999 euro.

Per la casa che ama la pulizia perfetta, arriva la Scopa ricaricabile Samsung Bespoke Jet™ Ultra Complete Extra. Senza fili, con potenza turbo. Solo da Expert a 999 euro. Infine, il bucato fa la sua rivoluzione. La Lavatrice Samsung serie WF90F/24 Bespoke AI Home, 9 kg, classe A, efficienza extra del 55%. Vostra a 999 euro. Vi sembra troppo bello per essere vero? Eppure è tutto vero. Solo da Expert, dove il futuro della casa è oggi. E costa meno di quanto pensiate. Che fate, lo lasciate tutto agli altri? Correte qui sul sito!