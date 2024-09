Tineco, azienda specializzata nella produzione di elettrodomestici per la pulizia della casa, ha presentato ad IFA 2024 i nuovi modelli che faranno parte della lineup 2024/2025: Tineco Floor One Stretch S6, Pure One Station 5, Pure One A50s e Carpet One.

Pure One Station 5 è l’ultimo modello della serie Pure One Station, viene commercializzato con una stazione di pulizia 3-in-1 che facilita molto la vita dei consumatori, infatti basterà riporre l’aspirapolvere sulla stessa dopo l’uso, per ricaricarla e garantire una pulizia corretta della stessa. La comodità della funzione autopulizia permette di avere sempre linda ogni componente, partendo dalla spazzola, passando poi per il tubo, il filtro ed anche la pattumiera. Il serbatoio dello sporco ha una capacità di 2,5 litri, con possibilità di conservare la polvere fino a 45 giorni. La potenza di aspirazione è di 175AW, mentre l’autonomia si aggira sui 70 minuti, sfruttando poi il sistema Dura-cyclone con il quale riuscire a separare correttamente la polvere dall’aria.

Pure One A50s si distingue per una potenza di aspirazione maggiorata, fino a 185AW, e per la presenza di una spazzola intelligente, chiamata 3DSense Power Brush, con la quale è possibile regolare, in automatico, la potenza di aspirazione in relazione al grado di sporco. E’ presente un faro grandangolare con angolo di visuale di 120 gradi, riuscendo ad illuminare un’area molto ampia, per l’individuazione dello sporco. Il tubo è ripiegabile a 180 gradi, così da raggiungere le aree più nascoste e difficili delle abitazioni.

Tineco: gli altri due modelli presenti ad IFA

Ad IFA 2024 sarà poi possibile toccare con mano Tineco Floor One Stretch S6, caratterizzato da proprietà autopulenti ed asciugatura rapida, proprio grazie alla tecnologia HyperStretch, oppure Carpet One, per una pulizia più profonda grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor, ed alla comodissima illuminazione a LED che va appunto ad illuminare tutta l’area circostante. Al momento attuale non sono stati condivisi i prezzi di vendita.