Nintendo Switch 2, alcune confezioni fisiche dei titoli potrebbero essere “vuote”

Il lancio di Nintendo Switch 2 ha causato un grande fermento nel settore videoludico. La console di nuova generazione si preannuncia una chiara evoluzione della precedente versione con migliorie ergonomiche, tecniche e funzionali.

Inoltre, i titoli per la Switch 2 sono un altro elemento che ha causato importanti reazioni. Nintendo ha annunciato che alcuni giochi arriveranno a costare anche 90 dollari. Un rincaro importante che peserà sulle tasche dei giocatori.

In queste ore, sono emersi nuovi dettagli per quella che potrebbe essere la confezione di vendita dei vari titoli in arrivo sulla console. In particolare, il produttore nipponico lancerà delle versioni migliorate ed espanse dei propri titoli più importanti facendoli rientrare nella categoria Nintendo Switch 2 Edition.

Acquistare un titolo in versione fisica su Nintendo Switch 2 non assicurerà di trovare la cartuccia all’interno della confezione di vendita

Questi titoli includeranno il gioco originale per Nintendo Switch a cui verrà aggiunto il pacchetto upgrade che permetterà di avere da subito tutti gli eventuali DLC e le novità apportate dagli sviluppatori. In questo modo, sarà possibile giocare ai titoli completi, sfruttando le capacità di Nintendo Switch 2.

Nintendo ha confermato che tutte le versioni fisiche dei titoli rilasciati in maniera diretta saranno caratterizzate dalla presenza della cartuccia di gioco. All’interno di questo supporto fisico sarà presente il titolo e il pacchetto upgrade.

Tuttavia, gli altri sviluppatori non saranno vincolati a seguire la stessa strada. Questo significa che gli utenti potrebbero acquistare la versione fisica di un titolo e non trovare la cartuccia all’interno. In questo caso, sarà presente un foglio contenente un codice univoco per riscattare il titolo dallo store ufficiale. Se nel primo caso sarà sufficiente inserire la cartuccia nella console per giocare, nel secondo bisognerà attendere il completamento del download e dell’installazione prima di divertirsi con il gioco.

Ricordiamo che i giochi attualmente confermati per la versione Nintendo Switch 2 Edition sono: