Tiscali, offerte mobile scontate per i clienti di rete fissa

L’operatore telefonico Tiscali ha da poco rilanciato due nuove super offerte di rete mobile dedicate ai già clienti di rete fissa. Ci stiamo riferendo in particolare alle nuove offerte denominate Smart X TE 250 5G Top e Smart X TE 240 Top. Entrambe sono al momento proposte a questi clienti ad un prezzo super scontato per la durata di 6 mesi dal momento dell’attivazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

In questi ultimi giorni gli utenti di rete fissa di Tiscali potranno usufruire di un notevole sconto attivando con la convergenza una delle due nuove offerte di rete mobile dell’operatore. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione di due offerte mobile ad un prezzo scontato, ovvero Smart X TE 250 5G Top e Smart X TE 240 Top.

Effettuando dunque la convergenza con la rete fissa, questi fortunati già clienti di Tiscali potranno usufruire di uno sconto in bolletta di due euro. Oltre a questo potranno quindi avere una nuova scheda mobile su cui attivare una di queste strepitose offerte. Con la prima, in particolare, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. La seconda offerta mobile, invece, includerà fino a 240 GB di traffico dati.

Per entrambe le offerte, sono inoltre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare sempre verso tutti i numeri. Per entrambe le offerte, l’operatore sta proponendo il costo di attivazione e la scheda sim gratuitamente. Con la convergenza, entrambe le offerte sono proposte ad un super prezzo scontato di soli 3,99 euro al mese per i primi sei mesi. Dopo di che, il costo passerà a 6,99 euro al mese.