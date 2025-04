Nvidia: per l’azienda Switch 2 è 10 volte più potente di Switch

Recentemente il mondo del gaming è stato sicuramente scosso dall’arrivo della nuova console di Nintendo, stiamo parlando ovviamente di Switch 2, il prodotto in questione assenza dubbio rivoluzionato il suo settore introducendo interessanti novità e soprattutto nuovi titoli esclusivi che faranno ovviamente la felicità di tutti gli appassionati, tra le tante ovviamente a scombussolare tutti ci ha pensato anche il prezzo che sicuramente non è tra i più accessibili.

Proprio quest’ultimo dettaglio, però, ovviamente ci porta a porci la domanda più importante di tutte, questa Nintendo Switch 2 come va ?

Parla Nvidia

A dirci qualcosa in più in merito le prestazioni ci ha pensato per l’appunto proprio l’azienda che ha fornito il chipset installato a bordo, stiamo parlando di Nvidia, L’azienda infatti ha dichiarato che la console è dotata di una GPU con supporto per RT core e Tensor core, nello specifico, i primi Abilitano il re racing in tempo reale, una particolare tecnologia grafica che consente una riproduzione decisamente più accurata e realistica delle luci e delle ombre nonché dei riflessi, i tensor core invece consentono l’utilizzo della tanto agognata tecnologia DLSS, una tecnologia in grado di aumentare la risoluzione dei vari frame sfruttando l’intelligenza artificiale senza andare a compromettere le prestazioni della macchina, non a caso grazie a questa caratteristica la console può eseguire i videogiochi fino ad una risoluzione 4K e 60 fps quando è connessa alla propria base.

L’azienda californiana ha dichiarato dunque una potenza grafica 10 volte superiore rispetto al modello di prima generazione, in modalità portatile infatti la console supporta una risoluzione di 1080P fino a 120 FPS, come se non bastasse tra le novità, spicca ovviamente il supporto all’HDR e alla frequenza di aggiornamento variabile tramite G-sync.

In definitiva, il salto di prestazioni è degno di un salto di generazione e tutto ciò sicuramente è merito nell’azienda californiana che ho dotato la console di ogni ritrovato in termini di grafica.