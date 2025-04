Crolla il prezzo del Logitech MX Master 3S su Amazon con un -44%

Il Logitech MX Master 3S è un mouse wireless con scorrimento ultraveloce e, dunque, in grado di assicurare prestazioni eccellenti. Una soluzione pensata appositamente per rispondere alle esigenze degli utenti che sono in cerca di un accessorio da poter utilizzare per lavorare su qualsiasi tipologia di superficie.

A contraddistinguere questo mouse wireless è, soprattutto, la presenza di sensori da 8000 DPI e di sensibilità personalizzabile che rendono l’uso ancora più efficiente, oltre a un design ergonomico che consente all’utente di utilizzarlo anche per lunghe sessioni.

Offerte e sconti unici sono sempre disponibili sui canali Telegram Tecnofferte e Codiciscontotech: approfittatene subito per iscrivervi e rimanere sempre aggiornati su tantissime promozioni.

Logitech MX Master 3S: imperdibile su Amazon

Se siete in cerca di un nuovo mouse da poter utilizzare per mettere da parte quello vecchio e poco ergonomico, questa soluzione pensata da Logitech fa al caso vostro. Non a caso, l’MX Master 3S offre clic silenziosi, consentendovi di dire ridurre il fastidioso rumore dei clic del 90% rispetto a tanti altri mouse attualmente presenti sul mercato.

Velocità, precisione e silenzio sono dunque tre dei tanti aspetti che contraddistinguono questo mouse realizzato da Logitech. Oltre a ciò, con il Logitech MX Master 3S è possibile lavorare il totale comodità grazie al design realizzato con il massimo dell’attenzione che è in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso. Sapete che con questo mouse Logitech è anche possibile programmare i pulsanti? Grazie a un apposito software l’utente può tranquillamente ottimizzare il flusso di lavoro con profili specifici dell’app.

Perché continuare a utilizzare il vecchio dispositivo quando sul mercato esistono ormai soluzioni vantaggiose e con ottime caratteristiche? Il Logitech MX Master 3S grazie a una speciale offerta messa a disposizione da Amazon costa molto meno rispetto ad altri giorni. Nel dettaglio, lo sconto disponibile sull’e-commerce sconta il prezzo di listino di 134,99 euro del 44% facendo scendere il prezzo a soli 75,98 euro.