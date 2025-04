Truffa phishing a nome di GLS: ecco cosa succede, state attentissimi

Siamo purtroppo anche oggi a discutere delle truffe che girano sul web, con messaggi molto particolari che stanno finendo per fregare le persone. Una truffa può agire in diversi modi ma sembra che in questo caso il problema sia sempre lo stesso: provare a rubare i dati personali e soldi. È successo ancora e sono tante le testimonianze, per questo abbiamo deciso di includere alcuni messaggi proprio nel prossimo paragrafo per mettere in guardia i nostri lettori.

Truffe online: gli utenti stanno purtroppo perdendo soldi e dati con questi messaggi

I messaggi purtroppo sono davvero tanti ogni giorno e si rischia seriamente di cadere nelle truffe. Come si può vedere qui in basso ce ne sono ben due, entrambi colpevoli di aver rubato dati e soldi agli utenti che in alcuni casi non sono riusciti a difendersi. Ecco il primo dei due:

“GLS.

Notifica di Tariffe Doganali

Stato: In corso (Pagamento richiesto)

Tipo di spedizione: Servizio di consegna internazionale GLS

Caro cliente,

Il tuo pacco è in viaggio! Purtroppo, abbiamo rilevato che ci sono delle tariffe doganali in sospeso. Per evitare ritardi o il ritorno al mittente, ti chiediamo di effettuare il pagamento il prima possibile.

Dettagli del Pacco

Email: felix__93@live.it

Stato: In corso (Pagamento richiesto)

Tipo di spedizione: Servizio di consegna internazionale GLS

Numero di tracciamento: ES63726450912”

Come si può vedere poi qui in basso, c’è anche un altro messaggio che sta portando problemi. Fate quindi molta attenzione e state sempre attenti a ciò che viene scritto anche quando ci sono i brand ufficiali compresi all’interno del testo. Eccolo qui:

“Annuncio del vincitore settimanale

[MAIL DELLA VITTIMA]

Congratulazioni al nostro vincitore di questa settimana! Hai vinto l’incredibile Dyson V11, un aspirapolvere potente e versatile progettato per semplificarti la vita.

Richiedi il tuo premio

Ben fatto e goditi il ​​tuo premio!“