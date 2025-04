Fastweb garantisce fino a 300 GB al mese con il 5G più potente di tutti

Fastweb amplia il suo catalogo mobile con tre nuove proposte pensate per chi cerca tanti giga, trasparenza e attivazione facile. Le offerte si chiamano Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, e sono tutte senza vincoli, con prezzi chiari e bloccati nel tempo. Questo è ciò che piace al pubblico in cerca di un nuovo provider intraprendente, il quale in realtà si conferma ancora una volta come le più grandi realtà sul territorio italiano.

Tre offerte, tre fasce di dati diverse: Fastweb accontenta veramente tutti

La più economica è Fastweb Mobile, che a 8,95€ al mese offre tutto quel che desidera l’utente mediamente:

150 GB al mese in 4G ;

Minuti illimitati verso tutti ;

100 SMS.

Salendo di livello troviamo Mobile Full, proposta intermedia da 10,95€ al mese, che permette di avere:

200 GB con rete 5G inclusa ;

Chiamate illimitate e 100 SMS.

Infine, per chi vuole il massimo, c’è Mobile Maxi a 12,95€ al mese, che offre tutti i mesi:

300 GB ;

Minuti illimitati e 100 SMS ;

Fastweb Protect incluso e anche Assistenza Pet di Quixa.

Attivazione veloce, anche da casa

Tutte e tre le offerte possono essere attivate in modo semplice:

Online o con una chiamata gratuita da parte di un operatore;

Con identificazione tramite SPID, carta d’identità elettronica, o con la classica video identificazione.

Gli utenti possono scegliere se ricevere una SIM fisica con spedizione gratuita, oppure attivare subito la eSIM virtuale, senza tempi di attesa.

Il costo di attivazione è di 10€ una tantum, senza ulteriori spese nascoste.

Rete veloce e servizi completi

Fastweb si appoggia su una rete mobile tra le più performanti in Italia, riconosciuta più volte per velocità e qualità, e ora offre anche soluzioni pensate per proteggere la navigazione e i propri dispositivi.

Le nuove offerte mettono a disposizione giga abbondanti, servizi inclusi e flessibilità nell’attivazione, confermando l’approccio semplice e moderno di Fastweb nel mondo mobile.