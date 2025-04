Very Mobile costa 5,99€: c’è il 5G gratis per tutti e tantissimi giga

Very Mobile ha proposto anche ad aprile 2025 una promozione davvero interessante, elaborata per coloro che vogliono tanti giga, libertà totale e un prezzo bloccato nel tempo. Si tratta di una promo chiara, che non ha vincoli e con una soglia dati mensile molto generosa: 150 GB in 5G, più chiamate e SMS illimitati, il tutto a 5,99€ al mese.

Tutti i dettagli della promo Very Mobile che nessuno può perdersi

Il piano è valido per chiunque decida di passare a Very Mobile, indipendentemente dall’operatore attuale. Nessuna distinzione o limite: l’unico requisito è l’attivazione tramite il link dedicato, disponibile a questo indirizzo.

Ecco cosa comprende l’offerta:

150 GB al mese , con connessione in 5G già inclusa nel prezzo;

Minuti illimitati verso tutti i numeri italiani ;

SMS illimitati verso tutti ;

Prezzo fisso di 5,99€ al mese per sempre ;

Attivazione una tantum di 2,99€, solo al primo acquisto.

Attivazione comoda e veloce anche usando il proprio SPID

La promo può essere attivata online in pochi minuti. È disponibile sia la SIM fisica, con spedizione gratuita, che la eSIM virtuale, per chi vuole iniziare subito senza dover attendere il corriere. È anche possibile completare tutto il processo tramite SPID, in modo sicuro e immediato.

Solo fino al 16 aprile 2025

La promozione è limitata nel tempo: sarà disponibile fino al 16 aprile, salvo eventuali proroghe.

Una tariffa pensata per chi vuole tutto, senza pagare troppo

Very Mobile propone una soluzione semplice, con tanti dati, 5G incluso e costi sotto controllo. Il fatto che sia aperta a tutti gli utenti, senza restrizioni sull’operatore di partenza, la rende ancora più interessante per chi vuole cambiare gestore in modo veloce e conveniente.