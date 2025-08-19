Fastweb: 3 offerte da TOP provider per battere TIM e Vodafone, ecco 300GB in 5G

Fastweb aggiorna la propria gamma di tariffe mobili introducendo tre piani che puntano su tanti dati, servizi inclusi e condizioni trasparenti. Le nuove proposte – Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi – sono disponibili con eSIM gratuita o SIM fisica spedita senza costi aggiuntivi, e possono essere attivate online o con il supporto di un operatore.

I piani disponibili con Fastweb sono tre, tutti ottimi

La Fastweb Mobile è la soluzione base: 8,95 € al mese per minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga di traffico dati. Un’opzione pensata per chi vuole un buon equilibrio tra prezzo e dotazione di servizi.

La Mobile Full sale a 10,95 € mensili e offre 200 giga con 5G incluso, minuti illimitati e 100 SMS. La rete di Fastweb, premiata più volte per le sue prestazioni, assicura velocità elevate e copertura affidabile.

La proposta più completa è la Mobile Maxi, che al costo di 12,95 € al mese garantisce 300 giga, minuti illimitati, Fastweb Protect e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, un pacchetto che unisce connettività e servizi extra in un’unica tariffa.

Attivazione e modalità di sottoscrizione per le promo di Fastweb

Tutte le offerte hanno un costo di attivazione di 10 € una tantum e non prevedono vincoli contrattuali o costi nascosti. La sottoscrizione può essere effettuata tramite SPID, carta d’identità elettronica o procedura video, in base alle preferenze dell’utente.

La possibilità di richiedere una chiamata gratuita da parte di un consulente rende il processo ancora più semplice, mentre la scelta tra eSIM e SIM fisica consente di adattare l’attivazione alle proprie esigenze.

Con queste tre proposte, Fastweb conferma la volontà di offrire giga abbondanti, servizi aggiuntivi e prezzi chiari, mantenendo alti standard di qualità di rete. La combinazione di pacchetti completi e procedure di attivazione rapide rafforza la posizione dell’operatore nel mercato mobile, offrendo soluzioni adatte a diversi profili di utilizzo. Tutto sembra quindi molto chiaro e orientato al risparmio oltre che alla qualità.