Fastweb, ecco i prezzi a rate per i Samsung Galaxy S25

Con il loro arrivo ufficiale sul mercato mobile, i nuovi top di gamma del colosso sudcoreano Samsung sono stati resi disponibili all’acquisto anche in comode rate mensili con i vari operatori telefonici italiani. Tra questi, gli utenti possono acquistare i nuovi Samsung Galaxy S25 anche con l’operatore telefonico Fastweb. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco aggiornato i prezzi di vendita. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy S25 a rate con Fastweb, ecco i prezzi aggiornati

L’operatore telefonico Fastweb ha da poco aggiornato i prezzi delle rate mensili per acquistare i nuovi smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova serie dopo di gamma Samsung Galaxy S25. Questi ultimi sono stati resi disponibili all’acquisto in comode rate mensili a partire dal loro debutto ufficiale sul mercato tenutosi a gennaio 2025.

Fastweb ha però da poco modificato i prezzi delle rate mensili. In particolare, i prezzi ora partono da 25 euro al mese per un totale di 30 rate mensili. Gli utenti potranno poi scegliere di acquistare questi nuovi device in diversi tagli di memoria, partendo da 128 GB fino ad arrivare a 512 GB. Il modello base, ovvero il Samsung Galaxy S25, è ora disponibile all’acquisto ad un prezzo di 25 euro al mese per 30 mesi nel taglio con 128 GB di storage interno.

Il taglio con 256 GB, invece, ha un costo di 27 euro al mese sempre per 30 rate mensili. Per quanto riguarda il nuovo Samsung Galaxy S25+, quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto nel taglio di memoria con 256 GB ad un costo di 30 euro al mese per 30 rate. Il modello più prestante del trio, ovvero il Samsung Galaxy S25 Ultra, sarà invece disponibile all’acquisto ad un costo di 40 euro al mese per il taglio con 256 GB di storage interno. Il taglio con 512 GB, invece, avrà un costo di 44 euro al mese sempre per 30 rate mensili.

In ogni caso, gli utenti potranno abbinare all’acquisto di questi smartphone alcune delle offerte mobile dell’operatore, tra cui Fastweb Mobile Full.