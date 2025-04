Apple ritira iOS 18.3.2? Ecco perché

Apple ha annunciato un cambiamento importante. Si tratta del ritiro della firma a iOS 18.3.2. Con tale decisione, l’azienda di Cupertino blocca ogni tentativo di downgrade verso tale versione. Ciò rende iOS 18.4 l’unica release installabile sugli iPhone compatibili. Una decisione ormai ricorrente nelle politiche di aggiornamento di Apple. Ciò significa che coloro che hanno aggiornato il proprio dispositivo alla versione 18.4 non potranno più fare marcia indietro. Ciò perché, come da tradizione, ogni versione di iOS deve essere firmata digitalmente da Apple per poter essere installata o ripristinata.

Apple: niente più firma per iOS 18.3.2

Ritirare la firma significa, in pratica, invalidare suddetta versione. Impedendone l’installazione anche con metodi manuali. Una strategia che, secondo Apple, mira a proteggere gli utenti da potenziali falle di sicurezza. Mantenendo l’ecosistema iOS quanto più omogeneo e aggiornato possibile. L’aggiornamento iOS 18.4 rappresenta una pietra miliare soprattutto per il mercato europeo. Qui l’arrivo delle funzionalità di Apple Intelligence in italiano segna un cambiamento notevole nell’esperienza utente.

Fino ad ora, tali funzionalità erano rimaste fuori dall’Europa per via delle severe normative UE sulla privacy. Adesso, invece, anche gli utenti europei dotati di iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e modelli successivi, possono sfruttare strumenti. Tra le novità più rilevanti spicca l’integrazione di ChatGPT all’interno di Siri.

Il blocco delle firme ha sempre avuto anche un impatto sul mondo del jailbreak. Ovvero la pratica di sbloccare i dispositivi iOS per installare applicazioni non ufficiali o modificare il sistema operativo. Con l’introduzione del sideloading delle app in iOS 17.4 il jailbreak ha perso gran parte del suo fascino e della sua rilevanza. Ciò perché tale versione del sistema operativo consente di installare software anche da fonti esterne all’App Store.

Con le sue recenti decisioni, Apple consolida la sua visione di un ecosistema chiuso, ma sempre più potente e sicuro. All’interno di quest’ultimo gli utenti vengono guidati verso l’ultima versione del software non solo per ragioni tecniche. Ma anche per sperimentare il massimo del potenziale offerto dai dispositivi di Cupertino.