Honor Magic Pad 2 con un prezzo SCONTATO irresistibile su Amazon

Lanciato ufficialmente verso la metà del 2024, Honor Magic Pad 2 è un tablet di fascia media che apre le porte verso prestazioni complessivamente eccellenti, data la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con processo produttivo a 4 nanometri, ed una configurazione in questo caso composta da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il fulcro del dispositivo è chiaramente rappresentato dal display da 12,3 pollici di diagonale, con rapporto schermo/corpo dell’89,4%, oltre 1 miliardo di colori, refresh rate a 144Hz, ed una risoluzione che prevede 1920 x 300 pixel (circa 290 ppi), con supporto ad IMAX e HDR10, per una luminosità di picco di 1600 nit. Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica MagicOS 8.0.1, mentre il comparto fotografico posteriore è composto da un singolo sensore da 13 megapixel, con apertura F2.0, che permette la registrazione al massimo in 4K a 30fps.

Honor Magic Pad 2, una promozione inedita su Amazon

Il tablet di fascia media Honor Magic Pad 2 presenta un listino di 499,90 euro, cifra di tutto rispetto per un prodotto che complessivamente riesce a soddisfare le aspettative del consumatore, ma che oggi è ulteriormente impreziosito dalla presenza di un codice e coupon gratis del valore di 30 euro, che deve essere applicato direttamente in pagina, per arrivare in questo modo a spendere solamente 469,90 euro. Lo potete acquistare qui.

Su tutta la superficie del prodotto possiamo trovare la bellezza di 8 altoparlanti, che offrono un audio di ottima qualità generale, per una resa superiore al normale, almeno per quanto ne concerne il mondo dei dispositivi di questo tipo. La batteria è un componente da 10’050 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W, che permette di tornare ad utilizzare il device in poco