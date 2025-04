Apple, niente più iOS 18.3.2: gli utenti non possono più installarlo o tornare indietro

Chi stava pensando di tornare sui propri passi effettuando il downgrade ad iOS 18.3.2 o semplicemente ancora doveva procedere ad installarlo, non potrà più farlo. Apple ha infatti ritirato ufficialmente la firma a qualche giorno dal rilascio dell’ultima versione, ovvero iOS 18.4, quella che ha portato anche agli utenti italiani la possibilità di usare Apple Intelligence.

Niente più downgrade: solo iOS 18.4 è autorizzato

Apple è solita ritirare la firma per i vecchi aggiornamenti, soprattutto quando la versione stabile diventa molto diffusa tra gli utenti. In questo modo l’azienda impedisce che l’aggiornamento possa essere installato in maniera manuale o che, magari chi ha installato iOS 18.4 scelga di tornare sui propri passi.

La firma digitale è fondamentale e svolge il ruolo di certificazione di autenticità: senza questa infatti un firmware non può essere installato su un dispositivo Apple. Con il ritiro della firma per iOS 18.3.2, l’unica versione supportata rimane quella più recente.

Cosa cambia con iOS 18.4

Oltre ai classici miglioramenti di sistema, iOS 18.4 ha introdotto in Europa le funzioni AI di Apple Intelligence. Tra le novità:

Strumenti di scrittura per modificare o riformulare testi;

Genmoji , per creare emoji personalizzate;

Image Playground , per generare immagini a partire da descrizioni testuali;

Ripulisci , una funzione per rimuovere elementi indesiderati dalle immagini;

Integrazione con ChatGPT, sia all’interno di Siri che negli strumenti di scrittura.

Funzionalità che fino a poco tempo fa erano escluse dal mercato europeo per via delle restrizioni imposte dal Digital Markets Act, ma che ora fanno ufficialmente parte dell’esperienza iOS anche in Italia.

Il motivo del blocco: sicurezza e controllo

Il ritiro delle firme delle vecchie versioni non è solo una questione di aggiornamento. Apple utilizza questa pratica per impedire modifiche non autorizzate al sistema operativo, come il jailbreak, che spesso richiede l’installazione di versioni precedenti più vulnerabili.

Il jailbreak, una pratica che ha segnato gli anni iniziali di iOS, oggi ha perso gran parte del suo significato, anche perché con iOS 17.4 è stato introdotto il sideloading delle app. Tuttavia, Apple continua a chiudere le porte a chi tenta di tornare indietro nel tempo per sfruttare falle di sicurezza già corrette.

Meno frammentazione, più sicurezza

Bloccare le versioni precedenti aiuta Apple a mantenere una base di utenti più uniforme, riducendo i rischi derivanti da firmware obsoleti ancora attivi. Il risultato è un ecosistema più sicuro e stabile, dove anche gli sviluppatori possono contare su un terreno comune per costruire e aggiornare le proprie applicazioni.

Con la fine della firma di iOS 18.3.2, Apple manda un messaggio chiaro: il futuro è iOS 18.4, e indietro non si torna.