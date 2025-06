Apple: il lancio degli iPhone 17 si avvicina, ecco tutte le novità emerse

Il rilascio dei prossimi melafonini è sempre più vicino e ciò non fa che alimentare la curiosità degli appassionati nei confronti di quelle che saranno le novità introdotte dalla Mela morsicata. Inoltre, l’avvicinarsi del mese di settembre, mese prediletto da Apple, fa si che leaker ed esperti diffondano quante più anticipazioni a riguardo, permettendo così di conoscere con largo anticipo alcune possibili caratteristiche degli iPhone 17.

È ormai ben consolidata la notizia per cui Apple introdurrà la sua nuova variante di iPhone 17 Air, il melafonino ultra-sottile che da mesi fa scalpore per via del suo spessore particolarmente ridotto. Sappiamo, inoltre, che i modelli Pro e Pro Max accoglieranno dei cambiamenti estetici che coinvolgeranno il comparto fotografico e la Dynamic Island e che il modello base potrebbe rivelarsi davvero deludente.

Il modello base non avrà un nuovo chip

La notizia più recente e spiacevole riguarda l’iPhone 17 base, il quale, pur accogliendo un display dalle dimensioni leggermente più ampie, potrebbe non rappresentare una scelta valida per gli utenti intenzionati a cambiare melafonino senza ricorrere ai modelli di punta. L’analista Jeff Pu riferisce, infatti, che Apple manterrà invariato il chip A18 già presente su iPhone 16, conservando inoltre gli 8 GB di RAM. Le uniche modifiche previste riguardano, quindi, il display da 6,3 pollici con refresh rate a 120 Hz e la fotocamera frontale da 24 MP.

iPhone 17 Air sarà davvero così entusiasmante?

In merito all’iPhone 17 Air è certo che si tratterà di una vera e propria novità per Apple, che sembrerebbe aver lavorato quasi esclusivamente sul design del melafonino rinunciando all’introduzione di interessanti componenti tecniche. Pur di realizzare uno smartphone ultra-sottile, infatti, Apple avrebbe introdotto una sola fotocamera posteriore e una batteria dalle dimensioni ridotte, che potrebbe necessitare il ricorso a un supporto esterno al quale l’azienda potrebbe aver già pensato. Le previsioni riguardo le vendite del nuovo modello non lasciano ben sperare, soprattutto se considerato il costo non indifferente che potrebbe essere necessario per procedere con l’acquisto. Nonostante ciò, Apple potrebbe avere intenzione di limitarsi a osservare quale accoglienza riceverà il dispositivo esclusivamente per comprendere quale strategia applicare in futuro per la realizzazione del suo primo pieghevole, che potrebbe ispirarsi al modello Air e arrivare sul mercato entro il prossimo anno.

Apple stravolge il comparto fotografico di iPhone 17 Pro e Pro Max

A ricevere un aggiornamento significativo saranno soprattutto gli iPhone 17 Pro e Pro Max, i quali accoglieranno un comparto fotografico decisamente rivisitato seppur non del tutto originale vista la somiglianza con quanto proposto da Google sui suoi smartphone Pixel. I due dispositivi avranno anche una Dynamic Island più piccola, con un sensore Face ID ridotto per far spazio a una griglia auricolare più ampia tramite la quale Apple mira ad apportare delle migliorie all’audio dei suoi dispositivi di punta.

Questo potrebbe essere l’ultimo anno di gloria per i modelli Pro del colosso di Cupertino, che potrebbe presto stravolgere la gerarchia dei suoi iPhone introducendo modelli inediti come il tanto vociferato iPhone Fold.