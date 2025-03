iOS 18.4: rilasciata la nuova beta, ecco le novità e i miglioramenti

Qualcuno magari non se n’è accorto ma attualmente è disponibile la quarta beta di iOS 18.4 portando. Con questa, Apple ha inserito nuove correzioni di bug e miglioramenti che riguardano Apple Intelligence. La versione precedente era stata rilasciata una settimana fa e questo indica che il colosso sta facendo di tutto pur di migliorare passo passo il suo sistema operativo.

In molti si lamentavano dei ritardi da parte di Apple sull’intelligenza artificiale ma pare che questo nuovo aggiornamento riguardi proprio tale argomento. Ci sono infatti tante polemiche anche per quanto riguarda Siri che sarebbe in ritardo netto.

Apple Intelligence si espande con nuove lingue e funzionalità

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda Apple Intelligence, che ora supporta nuove lingue, tra cui:

Portoghese brasiliano, cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e spagnolo ;

; Inglese localizzato per India e Singapore.

Inoltre, è stato migliorato Image Playground, lo strumento AI di generazione immagini, con l’aggiunta dello stile Sketch, che si affianca a quelli Animation e Illustrations già presenti.

Nuova sezione “Food” in Apple News e altre novità

Un’altra piccola novità riguarda Apple News, che ora include una nuova sezione dedicata al cibo. Qui gli abbonati potranno trovare ricette, consigli per un’alimentazione sana, ristoranti e molto altro.

Sul fronte delle correzioni, invece, la beta interviene su diversi problemi segnalati dagli utenti, tra cui:

Wi-Fi Calling : risolto un bug che impediva il funzionamento della funzione con alcuni operatori negli Stati Uniti;

: risolto un bug che impediva il funzionamento della funzione con alcuni operatori negli Stati Uniti; Suggerimenti di Siri : migliorato il supporto per le lingue diverse dall’inglese, che in alcuni casi impediva il completamento corretto delle richieste;

: migliorato il supporto per le lingue diverse dall’inglese, che in alcuni casi impediva il completamento corretto delle richieste; Notifiche: corretto un problema che causava sfarfallii e collassi improvvisi quando si scorreva tra le notifiche.

Almeno per il momento gli utenti dovranno pazientare un po’, anche se poco. Apple ha in programma di rilasciare l’aggiornamento ufficiale verso l’inizio del mese di aprile, per cui potrebbero mancare realmente pochissimi giorni.