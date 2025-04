Iliad è inarrivabile: offerte fino a 250 GB in 5G con prezzi già bassi di TIM e Vodafone

Iliad continua a proporre soluzioni mobili invidiabili da tutti gli altri gestori in quanto sono all’insegna della gran quantità e della convenienza. Oltre a questi aspetti però il provider propone anche un’altra cosa fondamentale: trasparenza su tutto ciò che rappresenta una soluzione tra le sue disponibili attualmente sul sito ufficiale. Non ci sono costi nascosti ed è tutto alla luce del sole, proprio come piace agli utenti che scelgono una nuova promozione. Questa volta Iliad dispone di tre offerte interessanti che possono essere utili veramente per tutti.

Giga 250 e Giga 200: le due principali offerte

La soluzione più completa si chiama Giga 250 e offre:

250 GB in 5G ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri ;

SMS illimitati ;

11,99€ al mese, prezzo bloccato.

A chi desidera risparmiare qualche euro, Iliad propone anche la Giga 200, che include:

200 GB in 5G ;

Minuti e SMS illimitati;

9,99€ al mese.

Entrambe possono essere attivate sia da nuovi clienti, sia da chi ha già una SIM Iliad. In questo secondo caso, è però necessario che l’offerta attiva abbia un costo inferiore a quella che si intende attivare: per esempio, si può passare alla Giga 250 solo se si ha una tariffa da meno di 11,99€.

Giga 150: solo per i già clienti

Esiste poi la Giga 150, pensata solo per chi è già utente Iliad e vuole cambiare piano interno. È disponibile per chi ha una tariffa più vecchia o con meno contenuti, e non può essere attivata da nuovi clienti.

Libertà e trasparenza al centro

Tutte le offerte Iliad hanno in comune alcuni elementi chiave: minuti e SMS illimitati, grandi quantità di dati in 5Ge un prezzo fisso che non cambia nel tempo.

Che si tratti di nuovi clienti o utenti già attivi, Iliad permette di scegliere l’offerta più adatta al proprio profilo, con attivazione semplice e senza costi nascosti. Una formula che continua a conquistare milioni di utenti in Italia.