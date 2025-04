iPhone 17 Air: nuove anticipazioni e immagini sul design del melafonino

Le anticipazioni sul nuovo iPhone 17 Air non sono mai abbastanza, ogni giorno assistiamo all’emergere di sempre più informazioni riguardo il melafonino che rimpiazzerà le varianti Plus. Apple proporrà così un aggiornamento della serie di iPhone in arrivo nell’autunno di quest’anno proponendo uno smartphone sottilissimo, il cui design appare ben chiaro grazie a delle nuove immagini apparse in rete, nelle quali è possibile osservare dei modellini che si propongono di svelare le novità estetiche introdotte dal colosso.

iPhone 17 Air: un modellino ne rivela il design

A rendere pubblico il nuovo modellino di iPhone 17 Air è il leaker Majin Bu, che permette così di osservare il design del melafonino nella sua totalità rivelandone le peculiarità.

iPhone 17 Air pic.twitter.com/SxMfuL9WWj — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 7, 2025

A suscitare maggiore interesse è sempre lo spessore del melafonino, che potrebbe superare anche il suo rivale prodotto da Samsung diventando l’ultra sottile per eccellenza. Sembrerebbe, infatti, che iPhone 17 Air potrebbe avere uno spessore di soli 5,5 mm, l’informazione smentisce così quanto emerso in precedenza per cui il melafonino avrebbe raggiunto i 5,8 mm.

La struttura del dispositivo si mostra così complessivamente elegante con un ulteriore dettaglio rilevante, che offrirà un tocco in più nonostante la netta somiglianza con degli smartphone attualmente in commercio. Il comparto fotografico, infatti, sembra trovar posto in una porzione sopraelevata della scocca posteriore, riprendendo il tratto distintivo dei Google Pixel. La fotocamera in questo caso sarà costituita da un solo sensore, che potrebbe comunque essere sufficiente per gran parte degli utenti che non desiderano necessariamente ottenere funzionalità avanzate, che Apple potrebbe riservare ai suoi modelli Pro.

L’iPhone 17 Air potrebbe essere il melafonino più richiesto tra quelli di nuova generazione e potrebbe essere il primo di una lunga serie di dispositivi ultra-sottili in arrivo nei prossimi anni. Alcune indiscrezioni già diffusesi in rete, ad esempio, guardano all’iPhone 19 Pro come a uno dei diretti discendenti del modello Air ma è ancora troppo presto per affermarlo.