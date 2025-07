Ormai sono tutti in trepidante attesa per l’arrivo ufficiale sul mercato della nuova serie di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo ovviamente riferendo alla prossima serie di iPhone 17 e sappiamo già che quest’ultima porterà diverse novità rispetto ai modelli visti in precedenza. Vediamo qui di seguito le novità più interessanti che ci aspettano.

iPhone 17, ecco cosa possiamo aspettarci dai nuovi top di gamma di casa Apple

Manca ormai poco più di un mese all’arrivo ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone di punta di casa Apple ed è giunto il momento di fare un quadro della situazione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova serie di top di gamma iPhone 17. Anche quest’anno, quest’ultima sarà composta da quattro modelli, che questa volta sono iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Una delle novità principali di questa line up sarà dunque l’inedito modello iPhone 17 Air. Quest’ultimo si contraddistinguerà rispetto agli altri modelli per la sua leggerezza e soprattutto per la sua sottigliezza. I rumors ed i leaks parlano infatti di circa 5.4 mm di spessore, il tutto a favore della compattezza e della portabilità. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, questo potrebbe comportare un sacrificio dal punto di vista dell’autonomia. In rete si parla infatti della possibile presenza di una batteria con una capienza di soli 2800 mah. Questo modello andrà comunque a sfidarsi inevitabilmente con la controparte di casa Samsung , ovvero il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge.

iPhone 17 Air, assieme ad iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, saranno inoltre caratterizzati da un cambio di look importante rispetto al passato. Sul retro, infatti, i sensori fotografici saranno posizionati in alto in un modulo fotografico orizzontale di forma rettangolare che occuperà l’intera zona superiore. Un design che richiama inevitabilmente quello che ultizza da diversi anni il rivale Google sui suoi Google Pixel. Il modello base iPhone 17 dovrebbe invece mantenere un look più classico, con due sensori fotografici posti in alto verticalmente sulla scocca.

L’azienda ha inoltre deciso di stupire con diverse colorazioni inedite. IPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max dovrebbero infatti arrivare in quattro nuove colorazioni, ovvero Nero, Argento, Blu Notte e Arancione. iPhone 17, invece, dovrebbe arrivare nelle colorazioni Bianco, Nero, Viola, Verde e Azzurro.

Insomma, questi sono alcuni dei punti chiave dei prossimi smartphone di punta del colosso Apple. Manca ormai poco al loro debutto, ma rimaniamo comunque in attesa di ulteriori informazioni di rilievo.