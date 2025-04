iPhone 17 Air: il nuovo ultra-sottile Apple potrebbe arrivare con una fotocamera singola

L’iPhone 17 Air si prepara a essere il melafonino più sottile della storia, con uno spessore di soli 5,84 mm che lo renderà decisamente elegante e leggero. Apple darà così il via a una tendenza che raggiungerà la piena concretezza negli anni a venire, e in particolar modo nel 2027, in occasione del suo ventesimo anniversario. Le indiscrezioni, infatti, hanno già riferito che l’iPhone 19 Pro sarà rivoluzionario, con un design che si ispirerà proprio al modello Air in arrivo questo autunno. In merito a quest’ultimo sono già trapelate immagini e dettagli tecnici che offrono una panoramica di ciò che avremo modo di osservare tra qualche mese.

La caratteristica che ha attirato l’attenzione destando un po’ di sfiducia tra gli utenti riguarda il comparto fotografico. Apple potrebbe proporre il nuovo iPhone 17 Air con una sola fotocamera posizionata in un modulo fotografico esteticamente rinnovato. La presenza di un solo sensore potrebbe non essere ben accolta dal pubblico ma in realtà il portale 9to5mac propone alcune riflessioni che lasciano ben sperare.

iPhone 17 Air: la fotocamera singola non sarà un problema

L’ultima considerazione condotta dal portale 9to5mac riflette sull’impatto che potrebbe avere la scelta di Apple di dotare il suo iPhone 17 Air di un solo sensore fotografico e, dopo aver analizzato la frequenza con la quale i sensori ultra-grandangolare e teleobiettivo vengono utilizzati, conclude che il sensore principale potrebbe essere più che sufficiente, a meno che si voglia avere a disposizione funzionalità avanzate.

Apple dovrà comunque introdurre funzionalità interessanti al fine di giustificare il costo finale del dispositivo, la cui unica attrattiva rischia di essere il suo design. Il colosso dovrà attuare una strategia ben strutturata, soprattutto in seguito all’introduzione dei dazi di Trump, che rischiano di far innalzare i costi dei melafonini arrivando alla cifra di ben 2500,00 euro per un nuovo modello Pro Max.