Yks1 One: la microcar che si muove come una moto

Nel cuore delle città congestionate, un nuovo concetto di veicolo tenta di cambiare le regole. La Microcar Yks1 One non vuole essere un’auto, né una moto. Ambisce a diventare una categoria a sé, un mezzo capace di unire l’agilità delle due ruote alla stabilità delle quattro. A proporlo è una startup olandese, sostenuta da un consorzio innovativo che include Springtime Design e Dynteq. Il progetto, ancora in fase embrionale, punta a un test su strada entro la fine dell’anno. L’idea nasce da un dato semplice: la maggior parte degli spostamenti in Olanda avviene con un solo passeggero. Ha ancora senso muovere due tonnellate di metallo per portare una sola persona? La startup è convinta di no.

Monoposto per scelta: la microcar per uno

Non una rinuncia, ma una scelta consapevole. La microcar Yks1 One è monoposto per una questione di efficienza e coerenza. Non si tratta di risparmiare spazio, ma di ripensare completamente il modo in cui ci si muove. La lunghezza di 2,5 metri e un peso inferiore ai 600 kg lasciano intuire una compattezza estrema. Nessuna informazione precisa su altezza e larghezza, ma si sa che il veicolo si piega in curva, fino a 20 gradi. Non un vezzo tecnico, bensì una soluzione per rendere fluida la guida, anche nei vicoli più stretti. L’ambizione è chiara: offrire una mobilità più intelligente, adatta alla città, senza rinunciare alla velocità. Secondo quanto rivelato, la microcar Yks1 One potrà raggiungere i 130 km/h. Troppo per essere classificata come quadriciclo.

La startup promette fino a 350 km di autonomia, numeri importanti per una microcar tale e lo fa puntando anche sull’immagine. I render degli interni mostrano una plancia dominata da un grande display centrale, minimalista ma tecnologico. Non sono escluse semplificazioni in fase di produzione, soprattutto per contenere i costi. La vera sfida, però, è economica: servono ancora investitori per arrivare alla linea di montaggio. Riuscirà davvero questo veicolo a vedere la luce? Eppure, nel passato, anche idee bizzarre come la Carver One hanno avuto la loro chance. Perché non la microcarYks1? In fondo, ogni rivoluzione comincia con un’idea fuori dagli schemi.