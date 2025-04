Amazon fa crollare il prezzo di questo microonde Candy: costa meno di 100€

Il vostro vecchio forno a microonde non è più in grado di offrire un’adeguata potenza? Oggi il Candy Idea con Grill e capacità di 20 litri è presente tra le numerose promozioni attualmente in corso su Amazon. Come ben sappiamo, il colosso dell’e-commerce statunitense punta sempre a offrire il meglio a prezzi vantaggiosi e, proprio per questo motivo, oggi il microonde Candy costa il 27% in meno rispetto ad altri giorni.

Microonde Candy Idea imperdibile su Amazon

Perché continuare a utilizzare un accessorio per la cucina che non è più in grado di offrire ottime prestazioni? E’ importante ricordare che un vecchio forno consuma molto di più e se per riscaldare i vostri piatti impiega più tempo il consumo di energia viene raddoppiato.

Questo microonde Candy da 700 W è in grado di scongelare perfettamente selezionando il peso dell’alimento. Oltre a ciò, la presenza del programma Defrost consente di mantenere l’adeguata freschezza dell’alimento, preservando il gusto.

Vi capita spesso di dover andare di fredda e di non avere il tempo necessario per scaldare il cibo? Nessun problema perché il Candy Idea dispone della funzione Start Express che avvia la massima potenza per 30 secondi.

Non poca l’attenzione che l’azienda costruttrice ha prestato durante la progettazione di questo forno a microonde che si adatta a qualunque tipologia di stile e di design della vostra cucina. E’ infatti presente un sistema di sicurezza pensato appositamente per proteggere i più piccoli. Nello specifico, la funzione Child Lock evita avvii accidentali, proteggendo i più piccoli, visto che può essere disattivata solamente con l’intervento di un adulto.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta attualmente disponibile su Amazon per portare a casa un nuovo forno a microonde con 6 livelli di potenza e sicuro per tutta la famiglia. Costa solamente 94,99 euro anziché 130 grazie allo sconto del 27%.