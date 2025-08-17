Google Pixel 10 Pro Fold, ecco le presunte specifiche da Winfuture

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone di punta del colosso Big G. Tra questi, ci sarà il primo pieghevole dell’azienda, ovvero il nuovo Google Pixel 10 Pro Fold. Di quest’ultimo sappiamo già diverse caratteristiche. Ora, però, sono trapelate quasi tutte le sue specifiche tecniche grazie al noto sito web WinFuture. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 10 Pro Fold, emergono le specifiche a pochi giorni dal debutto

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo ufficiale sul mercato del primo smartphone pieghevole di Google, eppure sono da poco emerse nuove informazioni di rilievo. Come già accennato in apertura, infatti, il noto sito web del settore WinFuture ha rivelato le specifiche tecniche del prossimo Google Pixel 10 Pro Fold.

Secondo quanto riportato dal sito, questo nuovo device di casa Google si contraddistinguerà dagli altro suoi rivali pieghevoli per la sua resistenza. Il prossimo Google Pixel 10 Pro Fold, infatti, sembra che potrà vantare la presenza della certificazione di resistenza e impermeabilità IP68. Si tratta di una caratteristica non scontata su dispositivi appartenenti a questa tipologia.

Sembra poi che sarà aggiornato leggermente il display esterno. Secondo quanto riportato, quest’ultimo avrà ora una diagonale pari a 6.4 pollici e la luminosità dovrebbe raggiungere un picco massimo di 3000 nits, mentre la risoluzione dovrebbe assestarsi sui 2364 x 1080 pixel. Il display interno avrà invece una diagonale pari a 8 pollici con una risoluzione pari a 2076 x 2152 pixel.

Sembra invece che l’azienda abbia deciso di non introdurre grosse novità dal punto di vista fotografico. Un piccolo cambiamento potrebbe riguardare il sensore con teleobiettivo, che ora dovrebbe arrivare ad uno zoom ottico da 10x contro i 5x del precedente modello. Dal punto di vista prestazionale sembra invece essere confermata la presenza del processore Google Tensor G5, il quale sarà supportato da tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage interno.

Insomma, ormai siamo quasi arrivati al 20 agosto, giornata in cui Google annuncerà anche il nuovo Google Pixel 10 Pro Fold. Non ci resta che attendere.