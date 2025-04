Alfa Romeo si rilancia: Stelvio e Giulia pronte ad ibrido ed elettrico

Il 2025 sarà l’anno della rinascita per Alfa Romeo. Lo conferma l’arrivo della nuova Stelvio, SUV centrale nella strategia del marchio. Il debutto ufficiale è atteso nei prossimi mesi, forse giugno, ma il suo arrivo su strada avverrà solo nel 2026. Santo Ficili, CEO del brand, ha tracciato la rotta dell’auto e la Stelvio sarà il primo modello a nascere sulla piattaforma STLA Large. Una base tecnica progettata per accogliere motori elettrici e ibridi a benzina. Cosa significa questo per gli appassionati? Maggiore versatilità, senza rinunciare alla sportività. Un’Alfa Romeo Stelvio solo elettrica? Troppo rischioso, secondo le scelte di Stellantis. Dopo l’uscita di scena di Carlos Tavares, l’orientamento del gruppo è chiaro: puntare su soluzioni multienergia. Non è solo una questione tecnica, ma culturale. Chi sceglierebbe di abbandonare il rombo Alfa per il silenzio totale? Il SUV Alfa Romeo si prepara a stupire, anche nel look. L’attesa è alta e i primi avvistamenti su strada potrebbero arrivare a breve. Il futuro ha il volto di un SUV audace, deciso, ma ancora profondamente italiano.

L’Alfa Romeo Giulia, l’evoluzione di un’icona

Dopo la Stelvio, toccherà alla nuova Alfa Romeo Giulia prendere la scena. La sua uscita è fissata sempre per il 2026. La sua presentazione potrebbe avvenire già entro il prossimo anno. Anche per lei, confermata la doppia anima: elettrica e ibrida. Non più una sola via, ma due cuori che battono all’unisono. Il cambiamento sarà radicale, ha lasciato intendere Ficili. Si parla di un design completamente nuovo e di una possibile carrozzeria fastback. L’Alfa Romeo Giulia come non si è mai vista prima? Il dubbio si fa desiderio. Nulla è stato ancora mostrato, ma l’attesa cresce. Sarà questa la rivoluzione estetica che renderà la Giulia l’anti-Tesla europea? I segnali ci sono tutti. Alfa Romeo si gioca quindi molto con questi due modelli. Stelvio e Giulia sapranno sicuramente conquistare come non mai. Il marchio si prepara a entrare in una nuova era, senza dimenticare la propria identità. Sarà la sfida più difficile, ma anche la più affascinante. L’Italia dell’automobile può tornare a sognare. E chi ha mai smesso, in fondo?