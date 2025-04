Audi A6: la berlina si fa desiderare con i suoi primi dettagli

In un’epoca in cui la tradizione sembra contare meno e si punta alla grande sul diverso e sull’innovazione, Audi sorprende con una decisione controcorrente. Ha scelto di svelare prima la A6 Avant, lasciando nell’ombra la più classica berlina. Perché oscurare il modello che per anni ha definito la categoria? La risposta è strategica. L’attesa si trasforma in desiderio, e il 15 aprile alle 14, la nuova Audi A6 sarà finalmente svelata sul canale YouTube ufficiale. Nel frattempo, Audi alimenta la curiosità con teaser enigmatici. Pochi dettagli, luci soffuse, profili accennati. Il retro si mostra, ma non si rivela mai del tutto, almeno per adesso.

Motori potenti, prezzo da intenditori e una linea scolpita per l’A6 Audi

Il design della nuova A6 abbraccia l’evoluzione, non la rivoluzione. Linee più tese, proporzioni affinate, posteriore scolpito da fanali OLED a tutta larghezza. Non è solo una questione estetica. La fascia luminosa orizzontale amplifica la presenza su strada, allargando visivamente la vettura. Spariscono le finte uscite di scarico. Audi decide di tornare all’essenziale, anche nelle versioni più sportive. La filosofia è chiara: coerenza e autenticità. Le dimensioni crescono leggermente, senza stravolgere passo e larghezza. Aerodinamica rivista, piattaforma PPC condivisa con la A5, e una presenza scenica che lascia il segno. Una curiosità sul nome? Audi aveva ipotizzato un cambio radicale, assegnando numeri pari agli elettrici e dispari ai termici. L’idea, però, è rimasta nel cassetto. Prevale la logica storica, dove la coerenza con la gamma vince sulla sperimentazione.

Sotto il cofano, nessuna sorpresa eclatante, le motorizzazioni riprendono quelle della Avant. Il 2.0 turbo benzina da 201 cavalli apre la gamma. Segue il V6 3.0 da 362 CV per chi cerca più grinta. Sul versante diesel, confermato il 2.0 TDI da 201 cavalli. L’Audi RS6 resterà solo station wagon. Una scelta coraggiosa? Forse. La berlina punta all’eleganza, non all’estremo. Il prezzo della nuova Audi A6? Ancora avvolto nel mistero, ma le stime parlano chiaro e pare si partirà da circa 66.500 euro, fino a sfiorare i 90.000 euro nella versione più potente e accessoriata.