Alfa Romeo Tonale si aggiorna: più grinta, stesso DNA

Alfa Romeo si prepara a dare una rinfrescata alla sua Tonale, e lo fa come si fa con un look che inizia a sentire il peso del tempo: niente rivoluzioni, ma piccoli ritocchi mirati, giusto per tornare a farsi notare per strada. Il restyling è già in fase di test e, anche se la vettura è ancora ben camuffata, qualche dettaglio interessante si intravede lo stesso. Le immagini spia, condivise sulla pagina Facebook di Walter Vayr (meglio noto come Gabetz Spy Unit), mostrano un muletto che lascia intuire alcuni cambiamenti, soprattutto nella parte frontale.

Restyling Alfa Tonale: tra sportività visiva e upgrade digitale

Il muso della Tonale sembra infatti essersi fatto un po’ più grintoso. Il paraurti è stato rivisto, così come le prese d’aria, che appaiono più marcate. Non si può dire che stravolga tutto, ma l’intento sembra chiaro: darle quel tocco più sportivo che oggi il mercato richiede, soprattutto in un segmento dove l’occhio vuole sempre di più la sua parte. La mascherina classica Alfa c’è ancora, i fari sembrano restare gli stessi, ma sappiamo bene che con i prototipi tutto può cambiare fino all’ultimo momento. Chissà, magari qualche dettaglio della nuova Junior finirà anche qui.

Sul retro, almeno per ora, le differenze sono minime. Ma sappiamo che con i restyling spesso i veri aggiornamenti arrivano nelle settimane precedenti al lancio ufficiale. Anche gli interni, per il momento, restano un mistero. Non si escludono però migliorie nella plancia, un aggiornamento del sistema infotainment, magari uno schermo più grande o una strumentazione digitale più completa.

E per quanto riguarda i motori? Difficile aspettarsi grandi novità. La Tonale continuerà probabilmente con le motorizzazioni mild hybrid e plug-in che già conosciamo. Forse qualche ottimizzazione, magari una batteria più capiente per la PHEV, ma nulla che cambi radicalmente l’identità del modello. Il debutto ufficiale è atteso entro fine anno, quindi ci sarà tempo per osservare l’evoluzione e – chissà – lasciarsi anche un po’ sorprendere.