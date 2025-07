Alfa Romeo Quadrifoglio fa sognare ancora: arrivano novità stilistiche sorprendenti

Il futuro della Alfa Romeo Quadrifoglio continua a far discutere. Ci sarà ancora un motore a benzina? Le parole dell’amministratore delegato Santo Ficili non lasciano indifferenti. La Quadrifoglio può essere elettrica, certo, ma potrebbe anche continuare con l’endotermico. Il marchio, storicamente vicino alle sensazioni di guida più pure, ha quindi aperto la porta a una doppia motorizzazione. Durante un’intervista, Ficili ha dichiarato che il suo sogno resta quello di mantenere viva la Quadrifoglio. Esiste forse una Quadrifoglio senza motore a benzina? La risposta non è più così scontata. La questione era già emersa al recente Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2025, dove Alfa Romeo aveva mostrato l’esclusiva 33 Stradale. In quell’occasione, si era accennato anche alla possibilità che una futura Quadrifoglio potesse sfruttare un motore derivato dal potente V6 Nettuno di Maserati. Il numero uno del marchio ha lasciato intendere che le nuove versioni stupiranno in ogni caso. Per scoprire davvero quali sorprese riserveranno le prossime Quadrifoglio, sarà necessario attendere la presentazione ufficiale della nuova Stelvio.

DNA Alfa Romeo: equilibrio tra design, motore e guida

Un dettaglio non da poco è emerso sempre dalle parole di Ficili e cioè che la scelta di proporre anche motori ibridi ha costretto gli ingegneri a ripensare completamente il frontale della nuova Alfa Romeo Stelvio. Raffreddare i motori a benzina richiede soluzioni dedicate, quindi pare abbiano ridisegnato il frontale all’ultimo momento, in modo che sia ora capace di garantire un raffreddamento ottimale senza tradire lo stile del marchio. Quanto influenzeranno queste modifiche l’identità visiva di Alfa Romeo? Questa è la domanda che molti si pongono. Alfa Romeo, però, sembra determinata a non smarrire ciò che la rende unica agli occhi degli appassionati.

Per Alfa Romeo, l’identità resta dunque prioritaria. Santo Ficili ha sottolineato con forza che guardando una nuova Stelvio o Giulia, dovrà essere chiaro a chiunque: quella è un’Alfa. Il guidatore dovrà sentirsi sempre al centro. Ogni elemento, dallo scarico allo sterzo, dovrà lavorare insieme ed è indispensabile trovare l’equilibrio perfetto tra sospensioni, scarico e motori. Un’auto con il logo Alfa Romeo sul cofano non può permettersi imperfezioni. Le future Quadrifoglio sapranno davvero non deludere chi ancora sogna benzina?