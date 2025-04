Apple, arriva un assistente sanitario AI: si chiama Project Mulberry

Apple ha dichiarato più volte che il suo contributo più importante alla società sarà nel campo della salute. Una visione ambiziosa, soprattutto se si considera che i suoi prodotti attuali, come Apple Watch e l’app Salute, non hanno ancora mantenuto del tutto le promesse iniziali. Tuttavia, dietro le quinte, l’azienda di Cupertino continua a investire in progetti complessi, uno su tutti: Project Mulberry.

Lo racconta Mark Gurman di Bloomberg, che nella sua newsletter Power On ha svelato nuovi dettagli sul prossimo grande passo di Apple nel settore della salute digitale.

Un assistente medico virtuale nell’app Salute

Il cuore del progetto è un coach sanitario basato su AI integrato nell’app Salute, che verrà completamente rinnovata con iOS 19.4, previsto per la primavera o l’estate del 2025. L’idea è quella di trasformare l’app in una guida personalizzata, in grado di analizzare i dati provenienti da iPhone, Apple Watch, auricolari e altri dispositivi per offrire consigli su misura.

Apple ha coinvolto medici interni e specialisti esterni — esperti in sonno, alimentazione, salute mentale e cardiologia — per creare contenuti video personalizzati. Se, ad esempio, l’utente presenta frequenze cardiache insolite, l’app potrebbe suggerire un video esplicativo sui rischi cardiovascolari. I video verranno registrati in un centro vicino a Oakland, attualmente in costruzione.

In parallelo, Apple starebbe cercando un volto noto del settore medico per guidare l’esperienza utente all’interno di quella che internamente è stata chiamata Health+.

Focus su alimentazione e fitness, con l’AI al centro

Uno degli aspetti su cui Apple punterà di più è il monitoraggio dell’alimentazione, finora trattato in modo marginale. L’obiettivo è rendere la nuova app una valida alternativa a strumenti già popolari come MyFitnessPal. L’utente sarà guidato passo dopo passo dall’agente AI anche nella registrazione dei pasti e nella scelta di abitudini più sane.

Apple sta anche sperimentando tecnologie che sfruttano le fotocamere dei propri dispositivi per analizzare in tempo reale l’esecuzione degli esercizi fisici. I suggerimenti verranno integrati con la piattaforma Fitness+, rafforzando la sinergia tra salute, hardware e servizi.

Un progetto cruciale per il futuro del settore salute

Alla guida di Mulberry c’è la dottoressa Sumbul Desai, responsabile del team salute, affiancata dal COO Jeff Williams. Il progetto è diventato la massima priorità per Apple nel settore, anche per riscattare iniziative passate mai concretizzate, come l’app per i consulti medici rapidi, poi abbandonata.

Nel frattempo, l’azienda prosegue lo sviluppo del tanto atteso sensore non invasivo per la glicemia, uno dei progetti più longevi di Apple, cominciato ancora ai tempi di Steve Jobs. Parallelamente, prosegue la ricerca su altri sensori, come quello per la pressione arteriosa, che però sta incontrando difficoltà, e su quello per l’ossigeno nel sangue, rimosso dagli Apple Watch per motivi legali.

L’ambizione resta immutata: trasformare l’iPhone in un assistente medico quotidiano e rendere Apple un punto di riferimento nella medicina personalizzata. Project Mulberry è solo l’inizio.