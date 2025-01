Apple sta sviluppando un nuovo servizio di coaching personalizzato che utilizza l’IA per migliorare il benessere degli utenti. Secondo quanto rivelato dal giornalista Mark Gurman, il servizio sarà accessibile attraverso un’applicazione autonoma. In più fornirà suggerimenti su argomenti specifici. Quali alimentazione, esercizio fisico e sonno. Questa piattaforma probabilmente sarà disponibile tramite abbonamento mensile. Essa si distinguerà per il suo approccio olistico e altamente personalizzato.

Salute e tecnologia: il futuro secondo Apple

A differenza di Apple Fitness+, che offre principalmente contenuti per allenamenti guidati, il nuovo servizio sfrutterà i dati raccolti dai dispositivi Apple. In particolare dall’AppleWatch. Grazie a queste informazioni, l’app analizzerà le abitudini quotidiane degli utenti per generare raccomandazioni mirate. È previsto che le fotocamere dei dispositivi possano essere utilizzate per monitorare la postura durante l’attività fisica. Una funzione che amplia le possibilità di utilizzo rispetto a soluzioni simili già presenti sul mercato.

Il lancio del servizio potrebbe avvenire nei prossimi mesi, insieme a importanti novità per il settore della salute. Tra queste, si parla di una versione aggiornata dell’app Salute. La quale integrerà nuove opzioni per il monitoraggio dei dati biometrici e il supporto personalizzato agli utenti. Sono anche attesi nuovi modelli di AirPods Pro con funzioni per il monitoraggio della frequenza cardiaca e Apple Watch in grado di misurare la pressione sanguigna.

Questo progetto potrebbe essere integrato nei pacchetti di abbonamento Apple One, in particolare nella versione Premium. Piano già noto per includere servizi come archiviazione cloud espansa e contenuti di intrattenimento. Un servizio di coaching basato sull’intelligenza artificiale rappresenterebbe quindi un’ulteriore attrattiva per il pubblico. Arrivando a consolidare la strategia di Apple di rendere il benessere una componente essenziale della propria offerta.

Insomma, con questa iniziativa, il colosso di Cupertino mira a rivoluzionare il settore degli indossabili. Combinando tecnologia avanzata e l’ AI generativa per offrire strumenti sempre più efficaci e accessibili.