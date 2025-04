Il futuro dei file system in Windows: ReFS supera NTFS?

NTFS, il file system che ha dominato Windows per oltre trent’anni, potrebbe avere i giorni contati. Microsoft sta infatti testando un’alternativa, il ReFS (Resilient File System). Il quale promette di elevare la gestione dei dati a un nuovo livello di sicurezza e affidabilità. Anche se ReFS non è una novità assoluta la sua potenziale adozione su larga scala in Windows 11 rappresenta un cambiamento importante.

L’introduzione del “Flexible Storage” nelle build Insider permette agli utenti di scegliere tra il tradizionale NTFS e ReFS durante l’installazione del sistema operativo. Dando così un assaggio di come potrebbe evolversi la gestione dei file in futuro.

ReFS e NTFS: una coesistenza possibile?

Il centro dell’innovazione di ReFS è la sua capacità di proteggere i dati dalla corruzione. Grazie all’uso di checksum, ReFS infatti verifica in continuazione l’integrità di file e metadati, rilevando immediatamente eventuali errori. In caso di corruzione, il sistema può correggere automaticamente i problemi utilizzando versioni alternative dei file archiviati su unità separate, tramite l’integrazione con la funzione Storage Spaces. Questa tecnologia rende il file system più resistente ai guasti rispetto all’ormai datato NTFS. Il quale pur essendo stabile, non offre la stessa capacità di autoriparazione.

Nonostante i suoi vantaggi, ReFS però non è ancora una soluzione definitiva. Seppur il file system mostra prestazioni superiori e una maggiore sicurezza, presenta alcune limitazioni. In primo luogo, non è compatibile con i sistemi operativi più vecchi senza modifiche al registro. Ciò limita la sua applicabilità su hardware meno recenti. In più, al momento non è possibile avviare Windows direttamente da un’unità formattata con ReFS. Dunque il suo uso è limitato a unità secondarie.

D’altra parte, NTFS resta un punto di riferimento grazie alla sua stabilità e compatibilità con una vasta tipologia di software e hardware. Supporta volumi fino a 256TB, offre la crittografia tramite BitLocker ed è compatibile con le unità rimovibili, rendendolo ancora la scelta preferita per molte persone. Microsoft però sembra voler adottare una soluzione ibrida che potrebbe unire i punti di forza di entrambi i file system. Con l’introduzione della funzione Flexible Storage, gli utenti potrebbero configurare un sistema misto, con partizioni separate per NTFS e ReFS, utilizzando così le risorse disponibili in base alle necessità specifiche.