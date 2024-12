Il sistema operativo di Apple sta per ricevere un nuovo interessante aggiornamento. Con l’arrivo della versione iOS 19 crescono le aspettative. In tanti si sono chiesti la compatibilità del sistema operativo. A tal proposito, secondo quanto trapelato, l’aggiornamento sarà disponibile per tutti i dispositivi che supportano attualmente iOS 18. Se tale informazione verrà confermata, i possessori di modelli come l’iPhone XS, XR e anche iPhone SE avranno la possibilità di beneficiare delle novità introdotte con iOS 19. Indipendentemente dalla loro età.

Apple: dispositivi compatibili con iOS 19

La strategia di Cupertino di estendere il supporto ai dispositivi datati rispecchia un impegno verso la sostenibilità. Ciò soprattutto considerando la crescente consapevolezza ambientale. Insieme alla difficoltà economica di dover sostituire i dispositivi troppo frequentemente. L’azienda, infatti, non solo offre aggiornamenti di sicurezza per un periodo prolungato, ma anche nuove funzionalità. Anche se con alcune limitazioni per i modelli più vecchi.

Per quanto riguarda iPadOS 19, le novità non riguardano solo le funzionalità. Si parla anche dei requisiti hardware. Apple sembra aver deciso di alzare l’asticella, richiedendo almeno il chip A12 Bionic per l’installazione del nuovo sistema operativo. Tale cambiamento è legato alla necessità di supportare in modo ottimale le funzionalità avanzate degli iPad. Dunque, i dispositivi compatibili con iPadOS 19 saranno quelli con almeno un chip A12. Inclusi iPad mini e Pro del 2018.

Con iOS 19, Apple sembra voler raggiungere un nuovo equilibrio. Tra innovazione e inclusività. Mantenendo il supporto per una vasta gamma di dispositivi, l’azienda dimostra una visione a lungo termine. Quest’ultima è mirata a prolungare la vita dei suoi prodotti. Oltre ad offrire nuove funzionalità anche a chi possiede dispositivi meno recenti. Considerando tale scenario, la sfida principale per Apple sarà quella di garantire un’esperienza uniforme e di alta qualità. Facendo in modo che i modelli più vecchi possano usufruire delle novità senza compromettere la stabilità e le performance complessive.