Nuova Jeep Compass 2025: quasi pronta al debutto

La nuova Jeep Compass si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Linee scolpite ed affascinanti, dettagli raffinati e una presenza scenica che cattura lo sguardo. I nuovi gruppi ottici a LED, uniti da un elemento luminoso, regalano un aspetto futuristico senza tradire l’essenza del marchio. La leggendaria mascherina a sette feritoie si fonde con un frontale aggressivo, mentre un raffinato spoiler posteriore dona sportività e dinamismo. L’obiettivo? Stupire e dominare la strada con una personalità inconfondibile, come solo le Jeep hanno saputo fare negli anni.

La potenza dell’innovazione Jeep: l’elettrico vince

Sotto il cofano, la sostenibile Jeep Compass presenta sorprendenti tecnologie all’avanguardia. Il debutto avverrà con la versione 100% elettrica, disponibile in più configurazioni: dalla variante a trazione anteriore con 213 o 231 CV, fino al modello a doppio motore da 350 CV e trazione integrale. L’energia sarà garantita da batterie da 74 e 97 kWh, per un’autonomia che si preannuncia sorprendente. Non manca l’alternativa della Jeep in versione ibrida Plug-in, con un propulsore benzina 1.6 da 150 CV, abbinato a un motore elettrico da 125 CV e una batteria da 17,9 kWh, capace di offrire una potenza combinata di 195 CV.

Per chi cerca versatilità senza rinunciare all’efficienza, la Jeep Compass sarà disponibile anche in versione Mild Hybrid. In tal caso presenterà un motore 1.2 turbo da 145 CV e cambio automatico a sei rapporti. L’uscita ufficiale della nuova Compass è ormai imminente. Il Gruppo Stellantis continua a creare aspettativa, rivelando scatti inediti realizzati con il fotografo Alessandro Dobici. Immagini in bianco e nero che svelano online dettagli affascinanti, tra cui il telaio all’interno della linea di produzione nello stabilimento di Melfi. Una strategia che alimenta la curiosità, lasciando spazio all’immaginazione su ciò che sarà la Jeep Compass definitiva. Riuscirà a conquistare ancora una volta il cuore degli appassionati? L’attesa è quasi finita, il futuro della Compass sta per svelarsi e non ne potremmo essere più emozionati.