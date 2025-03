Jeep Recon 4xe: in arrivo l’evoluzione elettrica di un’icona off-road

Entro la fine del 2025, Jeep svelerà la sua attesissima Recon 4xe, un fuoristrada elettrico che ha già fatto parlare di sé. Le immagini ufficiali sono state mostrate più volte, persino durante il Super Bowl, suscitando grande curiosità. Chi si aspettava modifiche radicali al design sarà probabilmente sorpreso: sembra che il modello di produzione manterrà molte delle caratteristiche viste nei concept. Ma quando potremo ammirarla su strada? Probabilmente nei primi mesi del 2026, quando finalmente il fuoristrada elettrico inizierà a sfidare i terreni più impervi.

Un look fedele alla tradizione: la Jeep resta pur sempre una Jeep

Il muletto avvistato nei recenti test di sviluppo conferma una cosa: la Recon 4xe sarà sempre una vera Jeep. Nonostante qualche dettaglio camuffato, come la classica griglia a sette feritoie, l’auto resta fedele alla tradizione del marchio. La presenza di un tetto apribile elettrico e ganci di traino rossi è un chiaro segno del suo spirito avventuroso. Anche se manca il badge Jeep, non c’è dubbio: questo è un prototipo che si avvicina al modello finale. Si dice che la vettura mostrata nelle foto spia sia una versione Moab, un allestimento che promette emozioni forti agli appassionati di off-road.

Anche con il motore e l’anima elettrica, Jeep ha assicurato che la Recon 4xe manterrà tutte le capacità off-road tipiche del marchio. La piattaforma STLA Large, su cui è costruita, potrebbe supportare motorizzazioni tradizionali, ma per ora si parla solo di una versione 100% elettrica. Non mancheranno tecnologie avanzate come gli assali e-locker e la protezione sottoscocca. Diverse opzioni di pacchetti off-road garantiranno che la Recon sia pronta per qualsiasi sfida. E il motore? Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, si vocifera che la Recon 4xe potrebbe condividere la stessa configurazione della Jeep Wagoneer S, con un doppio motore e una potenza di circa 600 cavalli. Sarebbe abbastanza per far battere il cuore dei fan Jeep?