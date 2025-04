Nintendo Switch 2: arriva presto ma gli sviluppatori non hanno i dev kit

La nuova console di Nintendo è diventata finalmente in realtà, l’azienda giapponese ha infatti presentato al mondo Nintendo Switch 2 mostrandola al mondo insieme al numerose funzionalità e specifiche hardware decisamente migliorate rispetto al modello precedente, con la console sono arrivati agli occhi degli appassionati anche numerosi titoli che sono stati o mostrati o annunciati per il futuro, tra questi spiccano sicuramente Donkey kong e Mario kart World, sebbene il tutto sia stato caratterizzato da un piccolo dissapore legato al prezzo sia della console che dei videogiochi.

Altro elemento negativo

Un altro elemento negativo che però ha caratterizzato l’arrivo della console giapponese risiede nel fatto che numerosi sviluppatori di terze parti hanno lamentato di non aver ricevuto ancora i Dev kit di Switch 2, Hardware necessario attestare i giochi in fase di sviluppo per la console in questione.

A parlarne come se non bastasse, è stato anche John Linneman di Digital Foundry, il quale ha sottolineato che a risentire maggiormente di questo problema sono state le case produttrici di piccole e medie dimensioni, sembra infatti che Nintendo abbia voluto avvantaggiare le case di maggior rilievo dotato di un profilo decisamente molto più affidabile rispetto a dietro inoltre in modo da evitare ulteriori fughe di notizie in merito il prodotto che doveva arrivare ma che ora finalmente è arrivato per tutti, di conseguenza è lecito presupporre che ora che Nintendo switch 2 è stata presentata al mondo, anche le case di piccole e medie dimensioni riceveranno il kit non ancora arrivato.

Sembra proprio che Nintendo abbia voluto mostrare al mondo e agli sviluppatori tutta la propria autorità in merito al proprio prodotto, dal momento che comunque tutti questi elementi concorrono a rendere tutto il contesto legato alla nuova console, decisamente avvolto da un alone di mistero, ma allo stesso tempo da un leggero accenno di controversia, fatto sta che Nintendo switch 2 è finalmente tra noi.