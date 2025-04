WindTre: ora le promo GO Digital anche con eSIM

WindTre continua ad ampliare i suoi servizi. In particolare, con l’arrivo delle eSIM l’ecosistema GO Digital si arricchisce ulteriormente. Ora, l’attivazione di tali promo diventa più semplice e immediata. A partire dal 28 marzo, i nuovi clienti possono acquistare direttamente dal sito ufficiale dell’operatore una eSIM. Ciò senza costi di attivazione e senza dover attendere la spedizione fisica di una SIM tradizionale. In precedenza, le eSIM WindTre erano disponibili esclusivamente nei negozi fisici. Qui veniva consegnato un voucher cartaceo contenente il QR Code necessario per l’attivazione.

WindTre: GO Digital ora anche con eSIM

Ora, invece, tutto può essere completato online. Dopo la sottoscrizione di un’offerta online, il cliente riceverà via email il QR Code per attivare la propria eSIM. Rendendo il servizio più veloce e comodo. Un altro vantaggio riguarda il processo di identificazione. WindTre ha introdotto la possibilità di verificare la propria identità online tramite SPID o CIE. Oltre alla già esistente video identificazione. Ciò permette di ridurre i tempi di attivazione, rendendo la linea operativa immediatamente. O nel giro di poche ore.

Le eSIM online sono disponibili per diverse offerte della gamma GO Digital, con prezzi mensili a partire da 5,99 euro. Tali offerte sono pensate per i nuovi clienti che provengono da altri operatori. Come Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. Garantendo una vasta compatibilità per chi desidera cambiare gestore. L’introduzione della eSIM acquistabile online porta numerosi benefici. Tali schede consentono una maggiore praticità. Risulta la soluzione ideale per tutti gli utenti che utilizzano più dispositivi o desiderano passare da un operatore all’altro con estrema facilità. Approfittando di promozioni vantaggiose.

Con tali nuove soluzioni, WindTre si posiziona tra i primi operatori in Italia ad offrire un servizio completamente digitale per l’attivazione di una linea mobile. In tal modo, si facilitano il passaggio alla tecnologia eSIM e si garantisce una maggiore flessibilità ai clienti. Tutti gli utenti interessati possono recarsi sul sito web dell’operatore per visionare tutte le informazioni utili sulle offerte disponibili.