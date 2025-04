Attiva l’offerta WindTre GO Unlimited: ricevi Giga senza limiti a meno di 10€

Se vuoi abbandonare Iliad e trasferire il tuo numero a un altro operatore, non puoi lasciarti scappare l’offerta operator attack del gestore WindTre. A meno di 10,00 euro al mese potrai ottenere Giga senza limiti alla massima velocità disponibile, minuti, SMS e tantissimi altri vantaggi.

WindTre GO Unlimited: chi può attivare l’offerta

L’offerta WindTre GO Unlimited fa parte delle tariffe operator attack del gestore, che include tante opzioni rivolgendone ognuna a gruppi ben precisi di utenti, stabiliti in base al gestore di provenienza. Infatti, soltanto i clienti che effettueranno il trasferimento del numero da Iliad o uno degli MVNO selezionati potranno attivarla. Ecco, dunque, la lista completa degli operatori da cui è possibile effettuare la portabilità per attivare la GO Unlimited:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

Costi e servizi inclusi per i nuovi clienti

La WindTre GO Unlimited prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese, con pagamento tramite carta di credito o PayPal. I clienti potranno comunque scegliere di saldare la spesa tramite credito residuo, andando incontro a un costo di 10,99 euro al mese. In entrambi i casi, sarà possibile usufruire di:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

12,6 GB extra in Unione Europea

Il gestore non richiede alcun costo di attivazione e, in caso di attivazione online, spedisce gratuitamente la nuova SIM a casa. I clienti dovranno soltanto accedere al sito ufficiale, indicare il gestore di provenienza e selezionare l’offerta. Entro 2 giorni lavorativi la SIM sarà spedita ed entro 48 ore dall’attivazione il numero sarà attivo e il credito residuo trasferito automaticamente. In più, sarà possibile scaricare l’app WindTre per aderire al programma WinDay e usufruire dei servii utili garantiti dal gestore.