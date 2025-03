iOS 18.4 è disponibile: Apple Intelligence arriva anche in Italia, come attivarlo

Con il rilascio dei nuovi aggiornamenti software ad iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4, Apple Intelligence è ora ufficialmente disponibile anche in italiano. È dunque ufficiale l’espansione dell‘intelligenza artificiale targata Apple in altre otto lingue nuove, con supporto per iPad, Mac e iPad.

È ufficiale quindi anche l’arrivo di Apple Intelligence non solo in Italia ma in Europa.

Strumenti di scrittura e produttività integrata

Apple Intelligence introduce funzioni per riscrivere, correggere e riassumere testi in app come Mail, Messaggi, Note, Pages e in applicazioni di terze parti. L’utente può selezionare un testo e scegliere se riformularlo in tono amichevole, professionale o conciso, correggerlo con spiegazioni linguistiche o trasformarlo in un elenco, una tabella o un breve riassunto.

È possibile anche specificare esattamente cosa si vuole modificare grazie all’opzione “Descrivi la modifica”. Nell’app Note debutta inoltre uno strumento per generare immagini partendo da schizzi o testo, utilizzando modelli generativi on-device.

L’app Foto guadagna una nuova ricerca tramite linguaggio naturale, e la possibilità di rimuovere elementi indesiderati dalle immagini. La funzione Ricordi permette di creare video tematici a partire da una semplice descrizione testuale.

Genmoji, notifiche smart e immagini generate

Con Image Playground, si possono creare immagini scegliendo tra tre stili diversi: Animazione, Illustrazione e Disegno. È anche possibile generare ritratti realistici o stilizzati delle persone presenti nella libreria Foto. L’app può essere usata in Messaggi o in app come Keynote e Freeform, oppure scaricata separatamente dall’App Store.

Le nuove Genmoji permettono di creare emoji personalizzate partendo da una descrizione testuale, con volti reali o inventati. Possono essere inviate come adesivi o reazioni nei messaggi.

Il sistema introduce anche una gestione più intelligente delle notifiche: le email importanti vengono evidenziate, le risposte rapide sono suggerite in automatico, e la modalità “Meno interruzioni” limita gli avvisi solo a quelli più urgenti.

Siri, ChatGPT e interazione visiva

Siri riceve un’interfaccia aggiornata e più flessibile: è ora possibile scrivere al posto di parlare, mantenere il contesto delle conversazioni e ottenere risposte più precise anche con richieste poco chiare.

L’integrazione con ChatGPT è opzionale e può essere usata all’interno di Siri o degli strumenti di scrittura, anche senza account. Per chi sceglie di collegare un profilo OpenAI, valgono le policy dell’azienda, ma Apple specifica che non c’è tracciamento né addestramento dei modelli per chi usa la funzione in forma anonima.

La nuova intelligenza visiva consente di interagire con testi, numeri o immagini direttamente da foto, fotocamera o schermate, ottenendo suggerimenti contestuali, traduzioni e link. Richiede un dispositivo compatibile e Apple Intelligence attiva.

Come attivare Apple Intelligence

Dopo l’aggiornamento, l’utente può decidere se attivare subito Apple Intelligence oppure posticipare. Il sistema guiderà nella configurazione, ma richiede almeno 7 GB di spazio libero per scaricare i modelli AI. Alcune funzioni, come Genmoji, richiedono un download aggiuntivo.

All’interno delle impostazioni di Siri e Apple Intelligence è disponibile una nuova sezione per la gestione delle estensioni, incluso l’accesso a ChatGPT. L’utente può scegliere se usarlo senza login, con account gratuito o in versione Pro. È possibile anche disattivare la conferma manuale prima dell’invio, rendendo l’interazione più veloce.

Il sistema si basa su elaborazione locale con supporto al Private Cloud Compute per le operazioni più complesse, mantenendo i dati al sicuro. Apple afferma che i server usati per il cloud sono verificabili da esperti indipendenti, a garanzia della privacy.