Windows 11: l’installazione sempre più difficile senza internet?

Il processo di installazione di Windows 11 cambia ancora. Sembra che Microsoft abbia provato a complicarlo ulteriormente in assenza di connessione e un account Microsoft. Talle mossa, apparentemente mirata a migliorare la sicurezza e l’esperienza d’uso, ha reso ancora più difficile per gli utenti installare il sistema operativo. Ciò senza essere obbligati a fornire i propri dati a Microsoft. Fino a poco tempo fa, esisteva un trucco relativamente semplice per aggirare l’obbligo della connessione. Premendo Shift + F10 durante la configurazione, si poteva aprire il Prompt dei comandi e digitare “oobe\bypassnro”. Tale comando permetteva di saltare il requisito della connessione a Internet e creare un account locale.

Microsoft rende sempre più complessa l’installazione di Windows 11

Nelle ultime build di Insider Preview, l’azienda ha rimosso la precedente opzione. Ciò ha reso necessario un nuovo metodo per chi desidera installare Windows 11 senza un account Microsoft. La strategia dell’azienda sembra chiara. Consiste nello spingere sempre più gli utenti verso l’uso obbligatorio di un account Microsoft per sfruttare pienamente Windows 11. Ciò solleva dubbi e polemiche tra gli utenti che desiderano mantenere il controllo sulla propria esperienza d’uso. Senza doversi necessariamente collegare ai servizi cloud di Redmond.

Sembra però esserci una possibile soluzione. L’utente @phantomofearth ha scoperto un altro modo per bypassare la restrizione. Quest’ultima si basa su una modifica al Registro di sistema. Durante la configurazione di Windows 11, premendo Shift + F10 si può aprire il Prompt dei comandi. Qui bisogna digitare “regedit“. E accedere all’Editor del Registro. È necessario navigare alla chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE. E creare un nuovo valore DWORD (32 bit) con il nome BypassNRO. Quest’ultimo deve essere impostato su 1. Infine, si deve chiudere l’Editor e riavviare il computer.

Tale procedura permette di aggirare l’obbligo di connessione a Internet e consente di creare un account locale senza dover passare per un profilo Microsoft. È però importante sottolineare che Microsoft potrebbe decidere di bloccare anche suddetto metodo con aggiornamenti futuri. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le prossime decisione di Microsoft in merito.